Se accidentó avioneta en Cali: esto reporta la Aeronáutica Civil

La Aeronáutica Civil reportó este lunes, 9 de febrero, el accidente de una avioneta de matrícula HK-4754, tipo PA-34 de la empresa SOLAIR S.A.S que cubría la ruta Popayán – Cali.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, el accidente ocurrió aproximadamente a 5 millas antes del umbral de la pista del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.

En el aparato iban cuatro personas que, por fortuna, resultaron ilesas.

“El evento se presentó a las 14:51 UTC. A bordo de la aeronave se encontraban cuatro (4) personas: el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria (APH). Se confirma que todos los ocupantes resultaron ilesos y que, al momento del incidente, no se transportaba ningún paciente”, se informó.

Por el momento, se desconocen las causas puntuales de este accidente. Mientras tanto, al lugar arribó personal de la Dirección Técnica de Investigaciones.

“De manera inmediata, fueron activados los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR), así como unidades del Cuerpo de Bomberos del área, los cuales se encuentran arribando a la zona del accidente con el fin de brindar apoyo y asegurar el área. Así mismo, personal de la Dirección Técnica de Investigaciones se encuentra en desplazamiento hacia el lugar del suceso para adelantar las labores de verificación e investigación correspondientes, de conformidad con los protocolos establecidos”, concluyó la Aeronáutica Civil en el comunicado.

El pasado 31 de enero, a eso de las 2:30 p. m., una avioneta que aterrizaba en la pista aérea del aeropuerto Narcisa Navas, en el corregimiento de Capurganá, municipio de Acandí, en Chocó, estuvo a punto de chocar contra tres caballos invadieron la pista.

En un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales se observa que, mientras una persona grababa el aterrizaje de la avioneta, de un momento a otro los tres caballos saltaron un cerco y se metieron corriendo a la pista de aterrizaje.

En las imágenes se puede observar que, si bien la avioneta venía a gran velocidad, el piloto de la aeronave alcanzó a maniobrar rápidamente el aparato para no chocar de frente contra los animales.