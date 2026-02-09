CALI

Se accidentó avioneta en Cali: esto reporta la Aeronáutica Civil

La avioneta cubría la ruta Popayán-Cali.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
9 de febrero de 2026, 11:41 a. m.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Aeronáutica Civil reportó este lunes, 9 de febrero, el accidente de una avioneta de matrícula HK-4754, tipo PA-34 de la empresa SOLAIR S.A.S que cubría la ruta Popayán – Cali.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, el accidente ocurrió aproximadamente a 5 millas antes del umbral de la pista del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.

En el aparato iban cuatro personas que, por fortuna, resultaron ilesas.

“El evento se presentó a las 14:51 UTC. A bordo de la aeronave se encontraban cuatro (4) personas: el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria (APH). Se confirma que todos los ocupantes resultaron ilesos y que, al momento del incidente, no se transportaba ningún paciente”, se informó.

Cali

Amiga de María José Ardila, joven que murió en medio de un reto de licor, hizo aterradora revelación: “nunca le permitieron”

Cali

Gobierno anuncia plan de choque para enfrentar crisis de contenedores vacíos en Buenaventura

Cali

Afiliados de Emssanar con servicios pendientes serán atendidos este viernes en el oriente de Cali: así puede aplicar

Cali

Procuraduría levanta suspensión provisional contra Diego Hau y continuará como director de la UAESP en Cali

Cali

Atentado terrorista en la vía Villa Rica-Caloto, Cauca: explota un carrobomba; esto es lo que se sabe

Cali

Este es el panorama de la inversión en infraestructura educativa del Valle del Cauca

Cali

Enero sangriento en Colombia: los homicidios están disparados en las principales ciudades del país

Nación

Avioneta que estaba aterrizando estuvo a punto de chocar contra tres caballos en Capurganá, Chocó: el video es aterrador

Cúcuta

Encuentran la caja negra del avión de Satena siniestrado en Norte de Santander: investigación entra en fase clave

Cúcuta

Compañero del equipo de Diógenes Quintero contó cómo una decisión lo salvó de abordar la avioneta Satena que terminó en tragedia

Por el momento, se desconocen las causas puntuales de este accidente. Mientras tanto, al lugar arribó personal de la Dirección Técnica de Investigaciones.

“De manera inmediata, fueron activados los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR), así como unidades del Cuerpo de Bomberos del área, los cuales se encuentran arribando a la zona del accidente con el fin de brindar apoyo y asegurar el área. Así mismo, personal de la Dirección Técnica de Investigaciones se encuentra en desplazamiento hacia el lugar del suceso para adelantar las labores de verificación e investigación correspondientes, de conformidad con los protocolos establecidos”, concluyó la Aeronáutica Civil en el comunicado.

Encuentran la caja negra del avión de Satena siniestrado en Norte de Santander: investigación entra en fase clave

Avioneta estuvo a punto de chocar contra tres caballos en Capurganá

El pasado 31 de enero, a eso de las 2:30 p. m., una avioneta que aterrizaba en la pista aérea del aeropuerto Narcisa Navas, en el corregimiento de Capurganá, municipio de Acandí, en Chocó, estuvo a punto de chocar contra tres caballos invadieron la pista.

En un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales se observa que, mientras una persona grababa el aterrizaje de la avioneta, de un momento a otro los tres caballos saltaron un cerco y se metieron corriendo a la pista de aterrizaje.

En las imágenes se puede observar que, si bien la avioneta venía a gran velocidad, el piloto de la aeronave alcanzó a maniobrar rápidamente el aparato para no chocar de frente contra los animales.

Más de Cali

Imagen de referencia de avioneta.

Se accidentó avioneta en Cali: esto reporta la Aeronáutica Civil

María José Ardila en medio del reto de licor.

Amiga de María José Ardila, joven que murió en medio de un reto de licor, hizo aterradora revelación: “nunca le permitieron”

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, habló sobre los problemas en el puerto de Buenaventura.

Gobierno anuncia plan de choque para enfrentar crisis de contenedores vacíos en Buenaventura

Emssanar

Afiliados de Emssanar con servicios pendientes serán atendidos este viernes en el oriente de Cali: así puede aplicar

Diego Fernando Hau, secretario de Gobierno de Cali.

Procuraduría levanta suspensión provisional contra Diego Hau y continuará como director de la UAESP en Cali

Ataque terrorista en el Cauca.

Atentado terrorista en la vía Villa Rica-Caloto, Cauca: explota un carrobomba; esto es lo que se sabe

Docentes y estudiantes recibieron en Buga los kits pedagógicos y pantallas táctiles entregados a 148 colegios del Valle del Cauca.

Este es el panorama de la inversión en infraestructura educativa del Valle del Cauca

Los hechos de sicariato se han presentado en restaurantes de lujo y sectores privilegiados de Medellín, Cali y Barranquilla, lo que deja al descubierto que se trataría de ajustes de cuentas de oficinas de narcotráfico y criminales.

Enero sangriento en Colombia: los homicidios están disparados en las principales ciudades del país

Robo camioneta a la concesión Nuevo Cauca, en el Cauca.

En video quedó el impresionante robo de una camioneta de una concesión en el Cauca

El trámite pasó al Gobierno Nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición.

Ordenan reforzar seguridad en Tuluá tras inminente extradición del narco Pipe Tuluá

Noticias Destacadas