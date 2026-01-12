Fuerte señalamiento por accidente de Yeison Jiménez: “Fue algo que se pudo haber prevenido; no tuvo un control previo al vuelo”

El pasado sábado 10 de enero, el cantante de música popular Yeison Jiménez falleció en un accidente aéreo en la ciudad de Paipa, Boyacá, cuando se desplazaba junto a su equipo de trabajo a Marinilla, Antioquia, para continuar con una serie de conciertos que venía desarrollando en el territorio nacional.

¿Qué se sabe de la investigación del accidente de Yeison Jiménez? Autoridades entregan primeros detalles

Aunque las autoridades del país, junto con el Ministerio de Transporte, adelantan las investigaciones, diversas voces han analizado el accidente y han expuesto sus conclusiones sobre la tragedia que enluta al mundo de la música colombiana.

En entrevista con la emisora W Radio, el director del Servicio Aéreo de Boyacá (AeroBoyacá), Juan José Navia, entregó nuevos detalles del suceso y analizó diversos aspectos que debieron tenerse en cuenta antes del vuelo.

Accidente de avioneta en el aeropuerto de Paipa, en Boyacá. Foto: Redes sociales

En primer lugar, el directivo se refirió a uno de los términos más mencionados en las últimas horas, la alerta BAD PRB que apareció en el tablero de mando de la avioneta siniestrada. Navia descartó que este fuera un factor determinante en el accidente, dado que el motor se encontraba en “mínimas”.

“Si el piloto le pone un poco de potencia, eso va a desaparecer. Definitivamente, es un descarte, porque esto es una indicación cuando el motor está en el mínimo, no es algo relevante a la hora de la investigación”, destacó el directivo.

Por otra parte, el experto analizó las condiciones del modelo de avioneta involucrada en el accidente y subrayó que cuenta con una serie de particularidades que hacen que su operación sea delicada.

“Es un avión muy delicado a la hora de operar. A esto hay que sumarle un componente adicional: Paipa es un aeropuerto muy delicado, porque el avión estaba casi simulando una altura de 10.000 pies. Un avión a esa altura está muy restringido y, encima de eso, el cupo iba totalmente lleno. Se ve el esfuerzo que el avión hace para comenzar su carrera y empezar a moverse”, señaló Navia al medio citado.

¿Se pudo evitar la tragedia?

Navia hizo un fuerte señalamiento al Aeropuerto de Paipa, argumentando que no se realizaron los controles previos al vuelo y que no se ejerció un control documental adecuado.

“Fue algo que se pudo haber prevenido. Están pasando cosas en el Aeropuerto de Paipa que están generando este tipo de incidentes. El avión de Yeison Jiménez no tuvo un control previo al vuelo, no tuvo un control documental. Nadie hizo un control del avión antes de despegar, lo que nos incita a indagar más a fondo”, complementó el directivo.

Foto: piperowner / Getty

Para concluir, Navia señaló que el Aeropuerto de Paipa cuenta con condiciones que requieren estrictos controles y revisiones previas a un vuelo.

“Aquí, se va a destapar una caja de Pandora, precisamente porque este accidente, en cierto modo, pudimos haberlo evitado. El Servicio Aéreo de Boyacá no se creó por capricho, se creó porque sabemos que Paipa es un aeropuerto delicado. Para operar una aeronave, es necesario ir a una oficina, entregar un balance de peso, revisar su combustible, verificar las condiciones meteorológicas y tener una preparación previa”, concluyó Navia en su intervención en W Radio.