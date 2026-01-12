Familia y equipo de Yeison Jiménez confirman que se realizará homenaje póstumo tras completar procesos legales

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez ha causado que miles de personas expresen su sentido pésame a los familiares tanto del artista como de sus acompañantes que perdieron la vida en el accidente aéreo del pasado 10 de enero de 2026.

En las últimas horas, diversos homenajes se han realizado en el país para honrar la memoria del cantautor y darle una última despedida al ritmo de sus canciones más reconocidas.

Por medio de una publicación en Instagram, su equipo de trabajo, Eventos Sírvalo Pues, y su familia, señalaron que sí se realizará un acto de despedida una vez se culminen los procesos legales que se adelantan en la ciudad de Bogotá.

“La familia de Yeison Jiménez y Sírvalo Pues se permiten informar a sus fans y al público en general que sí se realizará un homenaje al artista. Nos encontramos a la espera de surtir los trámites legales ante Medicina Legal para poder anunciar el lugar, fecha y hora. Les pedimos comprensión por esta situación y estar atentos a nuestras redes sociales”, destacó el comunicado que emitieron.

Por el momento, el lugar y la hora del homenaje no han sido confirmados; sin embatgo, Noticias Caracol señaló que se estaría pensando en un evento el día 13 de enero en las instalaciones del Movistar Arena. Sin embargo, la información no ha sido confirmada por su familia o grupo de trabajo.

¿Cómo avanzan los procesos forenses?

Por medio de un comunicado de prensa, Medicina Legal confirmó que los cuerpos de las seis personas que perdieron la vida en el accidente se encuentran en el proceso de verificación para lograr la identificación de cada uno de ellos.

“Para el día de mañana (lunes) se tiene previsto continuar con la necropsia médico-legal, con el fin de culminar el proceso de identificación plena de los cuerpos ingresados”, señaló Medicina Legal.

Homenaje en el estadio El Campín

En las horas de la tarde del 11 de enero de 2026, más de 3.000 personas se dieron cita en el costado oriental del máximo escenario de los bogotanos. Al ritmo de sus canciones, los fanáticos despidieron a Yeison Jiménez, recordando los pasos de su carrera musical.

Por otra parte, las personas que asistieron señalaron que la pérdida para el género musical será irreparable y que piden que el legado que dejó el cantante no muera y trascienda con el paso de los años.