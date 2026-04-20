Filtran audio del incidente que se presentó entre dos aviones en El Dorado: “Es la misma pista”

La tarde del pasado domingo 19 de abril estuvo a punto de ser protagonizada por una tragedia, puesto que un avión de Lufthansa Group y otro de Qatar Airways Cargo estuvieron a punto de colisionar y generar un trágico accidente.

Al borde de una tragedia en El Dorado: dos aviones, uno de carga y otro de pasajeros, estuvieron muy cerca de colisionar en el aire

Un video muestra a los vuelos QR8174 y LH542 demasiado cerca durante su aterrizaje en Bogotá. Uno de ellos tuvo que abortar la maniobra y hacer un segundo intento para llegar a la ciudad. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/GgrJfKuROL — Revista Semana (@RevistaSemana) April 20, 2026

En los audios compartidos inicialmente por Mañanas Blu, se puede distinguir una conversación entre la operaria de la torre de control y el piloto de la nave Lufthansa 542, en donde se le pregunta al conductor si “¿puede confirmar que la aeronave precedente también va a la pista 32 izquierda?”.

A lo que el piloto contesta: “Afirmativo, misma pista, 32 izquierda”. Por lo que la torre de control responde con una operación de emergencia. “Iniciando aproximación frustrada, Lufthansa cinco cuatro dos”.

Finalmente, el tenso momento finalizó con la confirmación, puesto que se logra oír: “Lufthansa cinco cuatro dos, de acuerdo con el procedimiento, ascienda a trece mil pies”.

Estos audios confirman que la situación se dio tras una autorización previa para aterrizar Qatar Airways sobre la pista número 32, a la vez que el avión de Lufthansa usaría el mismo canal para el respectivo descenso a tierra.

Pronunciamiento de la Aeronáutica Civil

Ya en horas de la mañana de este lunes 20 de abril, la Aerocivil realizó un comunicado detallando que “ante las informaciones que circulan en diversos sectores sobre el evento operativo ocurrido entre dos aeronaves comerciales en las pistas 32 Derecha y 32 Izquierda, la Aeronáutica Civil se permite precisar los hechos bajo criterios estrictamente técnicos”.

Inicialmente, comentó que “durante el proceso de aproximación, la pista 32 Derecha se encontraba temporalmente no disponible debido al bloqueo por parte de una tercera aeronave. Ante esta situación, todos los tráficos aéreos para aproximación fueron direccionados a la pista 32 Izquierda, incluidos los vuelos de las compañías Qatar Airways y Lufthansa”.

Seguidamente, la institución señaló “este cambio de instrucción generó una reducción de velocidad que disminuyó la distancia horizontal entre el avión de Qatar y una aeronave de Lufthansa que se encontraba en la misma fase. No obstante, en todo momento se mantuvo una separación vertical controlada y segura”.

En desarrollo…