Revelan nuevas imágenes de cómo quedó la avioneta de Yeison Jiménez tras el fuerte accidente

La muerte de Yeison Jiménez generó toda clase de reacciones en miles de personas, dentro y fuera de Colombia, debido a lo impactante del hecho. Muchos registraron videos y fotos del momento, en los que el cantante de música popular murió con otras cinco personas en Paipa, Boyacá.

Ante este siniestro, surgieron múltiples versiones y especulaciones con respecto a las causas de lo sucedido. Usuarios culparon a la aeronave, mientras que otros se centraron en el piloto, Fernando Torres, a quien se le vio en un video con el celular en las manos previo al despegue.

No obstante, tras días de investigación y evaluación del incidente, las autoridades dieron a conocer el informe oficial preliminar del accidente en el que murió Yeison Jiménez, en el que explican detalles puntuales de lo que se halló en la escena.

La Autoridad de Aviación Civil de Colombia, por medio de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC), compartió la información recopilada por los entes investigativos, detallando lo que sucedió con la avioneta y sus pasajeros. En el comunicado, se aclaró que esto no tenía como objetivo determinar culpa o responsabilidad en el accidente, pues únicamente se intentaba prevenir futuros sucesos de este tipo.

“El contenido de este informe preliminar no tiene el propósito de señalar culpa o responsabilidad y refleja el proceso de investigación que se adelanta, de manera independiente y sin perjuicio de cualquier otra índole de tipo legal, judicial o administrativa”, señalaron.

En cuanto a los hallazgos preliminares, se determinó que “se presentó plan de vuelo con hora estimada de salida a las 15:05 HL (…) con una velocidad estimada de 160 nudos, a una altitud de 12.500 pies, en la ruta Paipa – Ubaté – San Francisco – Honda – La Pintada – EOH”.

“Tras el despegue, la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno, produciéndose fuego postimpacto. Como consecuencia del impacto y del incendio, la aeronave sufrió daños sustanciales y los seis ocupantes presentaron lesiones de connotación fatal”, agregaron.

La información precisó que la avioneta hizo el rodaje respectivo por la pista 05 del Aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, iniciando el vuelo a las casi 4:09 p. m. Dos minutos después fue que se dio el siniestro, estableciéndose que la aeronave se desplazó linealmente por 21 metros en la finca Marengo, vereda Romita.

En este texto se especifica que, al parecer, no se presentaron llamas o señales de incendio previas al impacto, por lo que el combustible habría sido el encargado de prenderla al chocar.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos compartió fotografías de cómo quedó la aeronave, mostrando el recorrido, las piezas fracturadas y el deslizamiento que se produjo en el terreno. En este punto se explicó cada componente, permitiendo dar un panorama de cómo ocurrió el accidente.

En la investigación se identificaron todas las piezas de la avioneta, lo que permitió que fueran analizadas a luz del día por los entes responsables. Todo apuntó a información clave, orientada a determinar qué pudo haber pasado.

En este momento continúan los análisis y exámenes del caso, con el objetivo de que los investigadores logren determinar nuevos detalles sobre aquel fatídico día.

“Una junta de diferentes expertos en investigación de operaciones, aeronavegabilidad, plantas motrices, fuego, reconstrucción, inspección de restos, factores organizacionales, fotografía y video, ha sido convocada para el desarrollo de la investigación”, detallaron.