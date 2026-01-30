Nación

Esta es la principal hipótesis del accidente de avión de Satena en Norte de Santander: lo que dicen desde la Aerocivil

En este accidente fallecieron 15 personas.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 4:16 p. m.
La aeronave cubría la ruta Cúcuta–Ocaña.
Desde la Aeronáutica Civil avanzan las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas del accidente de un avión de Satena que se siniestró en Norte de Santander, en el que 15 personas perdieron la vida. El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigaciones de accidentes de la entidad, en diálogo con Blu Radio, dijo que ya se tiene una hipótesis principal frente a esta tragedia. La aeronave cubría la ruta Cúcuta-Ocaña.

“En este momento le puedo confirmar que estoy en el proceso de descarga de datos de la caja grabadora de datos de vuelo. La aeronave tiene un impacto que es ascendente, es decir, no es de frente, no hay una colisión frontal contra el terreno. Hay un indicio de que podría haber un intento de alguna maniobra final antes de la colisión como tal”, explicó el funcionario.

Las autoridades no descartan que haya una interferencia en las redes; sin embargo, hasta el momento, es materia de investigación y lo que es clave son las informaciones de la caja negra.

“Hay factor humano involucrado, hay un factor organizacional y hay un factor que no podemos descartar, que es algo que es moderno, es de la actualidad”, agregó al referirse también a dos conceptos que son jamming y spoofing, que son un ataque a sistemas GNSS (GPS) que interfieren en la navegación de las aeronaves.

Cúcuta

Asimismo, dijo en Blu Radio: “Tenemos que tener en cuenta dentro de una hipótesis de investigación el sitio donde está ubicado el accidente y no podemos descartar que efectivamente pueda haber una situación de esta condición”.

Entre las víctimas mortales de este accidente aparecen Natalia Cristina Acosta Salcedo, María Torcoroma Álvarez Barbosa, Alejandra Avendaño Rincón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Anirley Julio Osorio, el exconcejal de Ocaña, Juan David Pacheco Mejía, Karen Liliana Parales Vera, Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, Diógenes Quintero, Anayisel Quintero, Gineth Rincón, el representante a la Cámara Carlos Salcedo y María Alejandra Sánchez Tirado.

