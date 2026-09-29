Adiós al Movistar Arena: comienza el cambio de nombre del emblemático escenario de Bogotá

Bogotá empieza a despedirse de una imagen que durante varios años hizo parte de su paisaje urbano. El letrero con el nombre Movistar Arena comenzó a ser retirado de la fachada del escenario ubicado en el sector de Teusaquillo, dando paso a una nueva etapa para uno de los principales espacios de entretenimiento de la capital.

José Manuel Restrepo anunció la llegada de importante cadena hotelera al país: “Han decidido apostarle al futuro de Colombia”

El recinto abrió sus puertas en 2018 y desde entonces ha sido sede de conciertos, espectáculos y diferentes eventos de gran formato. Su ubicación y capacidad lo convirtieron rápidamente en uno de los escenarios más utilizados para las presentaciones de artistas nacionales e internacionales que llegan a Bogotá.

El letrero del recinto fue removido. Foto: Cortesía

El retiro del aviso corresponde a un cambio en la denominación comercial del escenario. La modificación, sin embargo, no implica el cierre del recinto ni la suspensión de su operación. El espacio continuará destinado a la realización de eventos y actividades de entretenimiento.

En días pasados se informó que el escenario se encuentra a la espera de propuestas de las marcas interesadas en asumir el naming right del recinto. Este mecanismo permite que una compañía vincule su nombre comercial al de un escenario durante un periodo determinado, como parte de un acuerdo de carácter comercial.

El recinto fue inaugurado en el 2018. Foto: Cortesía Movistar Arena

El proceso contempla la presentación y evaluación de las propuestas por parte de las empresas interesadas. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la definición podría darse a comienzos de 2027, cuando se espera conocer qué marca asumirá la denominación comercial del escenario y reemplazará la identificación que tuvo durante los últimos años.

Gobierno de Abelardo De La Espriella informó que cerca de 300 inversionistas conocieron proyectos de Colombia en Nueva York

El cambio en la identificación comercial del escenario no modifica la realización de los eventos que hacen parte de su programación. Los conciertos y espectáculos previstos se desarrollarán con normalidad, por lo que los asistentes podrán acudir al recinto de acuerdo con las fechas establecidas para cada presentación.