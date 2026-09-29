‘Joya’ en Bayern Múnich de Luis Díaz fue vinculada con Real Madrid: revelan primera respuesta

Dentro de las ‘joyas’ que actualmente tiene el Bayern Múnich está Lennart Karl. Se trata de un polifacético jugador de 18 años, que ya debutó en Alemania y que, según la prensa europea, despertó el interés del Real Madrid.

Luis Díaz celebra con Lennart Karl en un partido del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

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Fabrizio Romano, periodista cercano al mercado de fichajes internacional, reveló que desde la prensa española empezó a sonar la posible transferencia de Karl al Real Madrid. Sin embargo, el comunicador da por hecho que, de momento, esa posibilidad está cerrada.

Romano afirma que Karl decidió seguir en el Bayern Múnich esta temporada. ¿Las razones? Desearía recuperar el ritmo de juego y continuar siendo importante con los bávaros, bajo la dirección técnica de Vincent Kompany y con compañeros como Luis Díaz.

Eso sí, a principios de 2026, Karl declaró que tenía como gran sueño jugar en el Real Madrid. De ahí se desprendió el rumor del posible traspaso, pero todo queda en especulación.

Fabrizio Romano: “Karl está 100 % concentrado en el Bayern”

“La realidad es que no hay nada real en ello en este momento. Sin conversaciones, sin contactos. Puedo garantizar que Lennart Karl está al 100 % centrado en el Bayern”, dijo Romano en su canal de YouTube.

Y añadió: “Quiere volver al nivel más alto posible. Es muy joven, así que, obviamente, está trabajando duro para alcanzar el mejor nivel posible, pero tiene total concentración en el Bayern”.

Fabrizio no fue ajeno a lo que dijo Karl a principios de 2026. Cuando mencionó que su sueño era jugar en el Real Madrid, se armó un revuelo mediático en Alemania, desde la expectativa de los hinchas hasta las críticas.

Al respecto, el periodista declaró: “Obviamente, la gente del Real Madrid está encantada de escuchar que un jugador como Lennart Karl tiene este sueño de ir al Real Madrid algún día. Solo pueden estar felices, pero eso es todo”.

Todo esto se da en medio del parón que tiene el Bayern Múnich por la fecha Fifa. A la vuelta, el elenco bávaro espera seguir dando la pelea en la Bundesliga y las demás competiciones.