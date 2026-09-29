Miss Jamaica lleva a Miss Universo ante la justicia tras accidente que le causó una hemorragia intracraneal en 2025

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, presentó una demanda contra la organización Miss Universo luego de sufrir una grave caída durante la competencia preliminar del certamen realizado en Tailandia en noviembre de 2025. La representante jamaicana terminó con una hemorragia intracraneal y lesiones en el rostro y la espalda.

Gabrielle Henry reaparece tras accidente en Miss Universo y emociona al mundo

El accidente ocurrió el 19 de noviembre cuando Henry cayó cerca de un metro y medio por un hueco que, según su versión, no estaba señalizado y tenía equipos de iluminación.

La emergencia obligó a trasladarla a un hospital, donde comenzó un largo proceso de recuperación. En declaraciones a Good Morning America, la modelo explicó cómo ocurrió el incidente y aseguró que siguió las instrucciones que había recibido durante el espectáculo.

“Me detuve cuando me dijeron que lo hiciera, miré a las cámaras y, cuando me indicaron que siguiera, giré a la izquierda, tal y como me habían indicado”, relató Henry.

La exconcursante presentó la querella ante el Tribunal Superior de Delaware, en Estados Unidos. En el documento aparecen cinco cargos contra la organización Miss Universo y dos de sus empresas matrices, JKN Legacy Inc. y Legacy Holding Group USA.

Henry sostuvo que el accidente pudo haberse evitado si se hubieran tomado medidas adecuadas de seguridad en el escenario. “Se deberían haber tomado y se podrían haber tomado las medidas adecuadas”, afirmó la modelo, quien también señaló que era responsabilidad de los organizadores garantizar mecanismos de protección alrededor de la instalación.

Miss Jamaica sufrió fuerte caída en Miss Universo. Foto: YouTube Miss Universe / X @FMRadioFuego

La caída tuvo consecuencias graves para la jamaicana. Además de la hemorragia intracraneal, sufrió lesiones en la cara y la espalda, y tuvo que atravesar una prolongada etapa de recuperación.

La demanda llega en medio de un momento complicado para la organización Miss Universo. La empresa atraviesa una disputa entre sus propietarios, divididos desde enero de 2024 entre Legacy Holding, vinculada al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, y JKN Global Group, de la empresaria tailandesa Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip.

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En paralelo, la organización anunció que representantes de seis países del Sudeste Asiático no podrán participar en la edición 75 del certamen, prevista para el 24 de noviembre en Puerto Rico.

A pesar de las dificultades internas, varias candidatas ya fueron seleccionadas para la próxima edición. Venezuela, España, Argentina y Chile tienen representantes confirmadas, mientras se espera la llegada de delegadas de Colombia, Indonesia y otros países. El concurso prevé reunir a más de cien participantes.