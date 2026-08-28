Justus Kelley rompió con la tradición de Miss USA: ganó la corona a los 31 años, casada y con dos hijos

Justus Kelley, representante de Virginia, fue coronada Miss USA 2026 marcando varios hitos en la historia del concurso. Por un lado, le devolvió la corona a su estado después de más de medio siglo, en una concurrida ceremonia que se realizó en el Adrienne Arsht Center de Miami.

Un grupo de 51 candidatas participó en la edición número 75 del certamen, que tuvo como lema “75 Years of Icons”. Audrey Eckert, ganadora del concurso en 2025, fue la encargada de coronar a la nueva soberana.

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La reina de los récords

La elección de Kelley fue doblemente especial. Con 31 años se convirtió en la primera mujer mayor de 30 en coronarse como reina del país, superando el registro de la recordada Cheslie Kryst, quien ganó con 28 años.

Pero además es la primera mujer en ganar el certamen estando casada y siendo madre de acogida de dos niños. En 1957 Mary Leona Gage fue elegida como ganadora, pero se descubrió tiempo después que tenía dos hijos al momento de ser coronada, lo cual iba en contra de las reglas en ese momento.

Este resultado representa avances en términos de inclusión por parte del concurso, que ha ido eliminando requisitos que limitaban las posibilidades de participar. Por ejemplo, en 2024 Marissa Teijo formó parte de las clasificatorias con 71 años de edad y Kelley pudo participar sin ser una mujer soltera y teniendo a su nombre la custodia temporal de dos menores.

Adicionalmente, rompió la maldición de Miss Virginia, pues la última reina del estado fue Deborah Shelton, coronada hace 56 años.

Justus Kelley en la pasarela de Miss USA 2026. Foto: Getty Images

Al terminar el certamen celebró los registros que rompió: “Esta oportunidad significa muchísimo para mí. No solo estamos celebrando el 75.º aniversario, sino que esta noche también hemos hecho historia. Soy la primera mujer casada, la primera madre y la primera mujer mayor de 30 años en lograrlo. Así que es una noche maravillosa”.

La nueva Miss USA ha trabajado en iniciativas relacionadas con niños y familias. Es fundadora de una organización sin ánimo de lucro y autora de libros infantiles.

Como nueva reina de la belleza de los Estados Unidos, Kelley representará a su país en Miss Universe 2026, cuya competencia está prevista para noviembre en San Juan, Puerto Rico.

Además de la corona, la ganadora recibe un paquete de premios valorado en más de 685.000 dólares, que incluye un salario de 150.000 dólares, alojamiento de lujo en Miami, un vehículo Range Rover y recursos para vestuario, entre otros beneficios, los cuales serán efectivos durante el año que lleve la banda de su país.