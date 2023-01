Se cumple un año de la muerte de Cheslie Kryst, Miss USA 2019 y participante de Miss Universo

De acuerdo con el portal estadounidense TMZ, la Policía de Nueva York atendió una llamada de emergencia al 911, el domingo 30 de enero de 2022 a las 7:13 de la mañana de la costa este de Estados Unidos, donde algunas personas reportaban el hallazgo de una mujer sin vida.

Según las primeras investigaciones, la joven de 30 años, Cheslie Kryst, se habría lanzado desde el piso 29 de un rascacielos ubicado en Manhattan, cerca de Times Square, lugar en el que residía. Para el momento de su muerte, no se sabía con certeza qué fue lo que sucedido y se creía que la mujer se pudo caer producto de un accidente; sin embargo, las autoridades no descartaron la posibilidad de que se tratara de un suicidio.

Cheslie Kryst, Miss Usa 2019, fue hallada sin vida el paso 30 de enero de 2022. (Photo by Bruce Glikas/WireImage) - Foto: Bruce Glikas/WireImage

Cabe mencionar que el último mensaje que compartió la abogada por medio de su cuenta de Instagram fue tomado por muchos como una despedida. Cheslie Kryst publicó una foto con un mensaje que decía: “Que este día te traiga descanso y paz” y desactivó la posibilidad de que sus seguidores comentaran.

La Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York confirmó a la revista People el 1 de febrero, que la muerte de Miss USA se trató de un suicidio y según la autopsia, la reina de belleza de 30 años sufrió múltiples lesiones por impacto contundente, según lo revelado por CNN.

Luego la noticia de su fallecimiento se confirmó a través de un mensaje oficial que decía: “Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie (...). Su gran luz fue la que inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza. Le importaba, amaba, reía y brillaba. Cheslie encarnó el amor y sirvió a los demás, ya sea a través de su trabajo como abogada que lucha por la justicia social, como Miss USA y como presentadora de EXTRA. Pero lo más importante, como hija, hermana, amiga, mentora y colega, sabemos que su impacto perdurará”, dijo la familia de la modelo.

Este lunes, 30 de enero de 2023, la cuenta oficial del certamen Miss Universo recordó a la participante con un video y un mensaje: “Hace un año la comunidad de Miss Universo experimentó una pérdida increíble. Cheslie fue una de las personas más brillantes, cálidas y amables que jamás hemos tenido el privilegio de conocer”.

Cheslie Kryst, se habría lanzado desde el piso 29 de un rascacielos ubicado en Manhattan - Foto: @chesliekryst

Además, el post recuerda a quienes están pasando por alguna situación difícil respecto a la salud mental o tienen pensamientos suicidas, que por favor busquen ayuda ya que no están solos.

La modelo, quien murió a sus 30 años, solía decir: “Todos tenemos que escuchar cuando revisamos a nuestros amigos fuertes, crear un espacio seguro para que tengan espacio para compartir si son desafiados. Lo más importante, tenemos que escucharlos y apoyarlos”.

Ante esto, muchos usuarios de las redes sociales han recordado a Miss USA 2019 y comentaron que ante estos hechos las personas deben cambiar. “Y desde entonces la gente no aprende. Van y atacan a la actual Miss Universo sin ver el daño que pueden causar. Andrea, Harnaaz y R’Bonney han sido victimas de acoso e intimidación en las redes y un incesante bullying. Eso debe detenerse YA”; “Que asco de sociedad doble moral, agrediendo a la nueva Miss U y ahora llorando por Cheslie”; “Este es un ejemplo y un recordatorio para todos los que no piensan ni un solo segundo que cómo sus palabras pueden afectar a alguien. Si no puedes decir nada agradable, entonces no digas nada en absoluto. 🙏”.

En el perfil oficial de Cheslie Kryst, muchos seguidores la recordaron y escribieron mensajes para recordarla. “Descansa reina 🤍”; “Espero que hayas encontrado tu paz 🙏🏾🕊️”; “¡Te mando amor! ¡Te extraño mucho! ¡No puedo contener mis lágrimas! ¡Shockeaste al mundo! ¡La conciencia sobre la salud mental es mi enfoque número UNO en todo lo que hago! ✊🏽 Descansa en el poder Reina ✊🏿”; “Sigue descansando en paz 🕊️❤️”.