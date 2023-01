Miss Universo: R’Bonney Gabriel respondió a las críticas por supuesto fraude luego de su coronación

La representante de Estados Unidos fue quien se llevó la corona de la nueva Miss Universo pero la elección tuvo varias reacciones entre los seguidores del certamen, pues muchos no estuvieron de acuerdo con que ella fuese la ganadora.

Una vez el público conoció más de las participantes, los jurados eligieron el top 5 de esta edición, definiendo que USA, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Curazao eran las que pasaban a la siguiente fase. Como resultado de la velada, R’Bonney Gabriel, Miss USA, fue coronada como la ganadora, sumando una más a la lista de este país.

Las tres finalistas en la última ronda de la 71a edición de Miss Universo en Nueva Orleans, el 14 de enero de 2023. De izquierda a derecha, Miss Venezuela Amanda Dudamel, Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel y Miss República Dominicana Andreína Martínez. - Foto: AP

Luego de esto se generó una controversia porque diferentes expertos, exjurados y fanáticos, indicaron que la victoria fue arreglada. La ganadora de Miss Universo concedió una entrevista a Insider y habló de la poca importancia que les da a las críticas y a quienes afirman que Amanda Dudamel, Miss Venezuela, debía salir ganadora.

En un nuevo pronunciamiento que hizo en la revista People, sostuvo que ella había trabajado muy duro para ganarse ese título y que hacía caso omiso a sus haters y detractores. “Honestamente, no soy alguien que se tome muy en serio. Me encanta ver los memes. Me hacen reír. Me estaba riendo de mí misma cuando subí al escenario”.

Además, se refirió a la ola de críticas que tuvo por no poder caminar correctamente cuando lució su traje de “Mujer en la luna” durante la velada de coronación. “El traje pesaba demasiado para que lo portara más de 30 minutos, a lo mucho (…) Me dolió la espalda al final de la noche. Decidí usar tacones en vez de zapatos deportivos. No sé porqué hice eso, pero ¡lo hice!”.

Para R’Bonney Gabriel, las críticas no son un obstáculo para continuar llevando su mensaje sobre el cuidado del medioambiente, como lo quiso representar con su traje hecho de materiales reciclados. Por el contrario, la nueva Miss Universo espera poder cambiar la percepción que muchos tienen sobre ella al pensar que su triunfo fue por favoritismo y no por esfuerzo.

“Esta es una oportunidad para demostrarle al mundo que, a pesar de enfrentar negatividad – creo que todos experimentamos un poco de odio en el internet – que no dejes que te perturbe. Y creo que esta es una gran oportunidad para mí, para dar el ejemplo”, expresó.

Y finalizó: “Me tomó tres años llegar hasta aquí, trabajando todos los días sin parar. Y solo quiero compartir la historia de lo que pasa tras bambalinas y cómo puedes lograr algo que parecía imposible”.

R’Bonney Gabriel, actual Miss Universo, renunció a sus compromisos como reina de Estados Unidos

Luego de su coronación y de conocerse la agenda que tendrá que cumplir R’Bonney Gabriel como la nueva Miss Universo, la mujer tomó la decisión de desistir de su título de Miss USA y, por ello, se escogió a una nueva representante que fue coronada el viernes, 27 de enero.

Se trata de Morgan Romano, una joven de 25 años, que representó a Miss Carolina del Norte en el reinado nacional de Estados Unidos y quien se hará cargo de reemplazar a Gabriel en las actividades venideras.

Cabe resaltar que la organización ha hecho énfasis en que Morgan Romano no irá a Miss Universo en el año siguiente y que solo cumplirá con las labores de Miss USA.

Morgan Romano fue coronada como la nueva Miss USA - Foto: @morganromano1

En su perfil de Instagram, Romano ya cambió su estado y se anunció como soberana de la belleza de su país; la mujer, de 25 años, además de ser la nueva Miss USA, es licenciada de Ciencias en Ingeniería Química de la Universidad de Carolina del Sur, además, cursa una Ingeniería en Aplicaciones a la par de su trabajo como modelo.

Morgan Romano - Foto: @morganromano1

Según contó ella misma, es una apasionada por la niñez y la educación tecnológica y científica para los menores, por lo que parte de su tiempo libre lo ocupa como voluntaria en proyectos de este tipo.

Antes de participar en la última versión de Miss USA, reveló algunos hechos curiosos de su vida, entre los que se encuentra una carrera de bailarina de ballet juvenil de 10 años, un trabajo como barista en Dunkin Donuts y un fanatismo por el parque de diversiones Walt Disney World, el que ha visitado más de 20 veces.