Ex Miss USA le respondió a Ariadna Gutiérrez tras tirarle pulla; confesó si se alegró por humillación en Miss Universo

El impacto que generó esta experiencia no se borró fácilmente, marcando un antes y un después en la vida de la celebridad. La latina fue foco de miradas por la amplia gama de oportunidades que aparecieron en su camino, ubicándose así como una de las modelos más apetecidas para algunas marcas de lujo.

Sin embargo, Ariadna Gutiérrez no se derrumbó y continuó avanzando hasta conquistar a un gran público, quedando como blanco de reacciones en las plataformas digitales por la actual participación que tuvo en La casa de los famosos, de Telemundo . Allí destacó por distintos momentos que protagonizó, conformando uno de los grupos más fuertes de la competencia y así, ganarse el cariño de los espectadores.

No obstante, la colombiana resultó eliminada de la competencia el pasado 15 de abril, precisamente por los votos que no recibió. La celebridad fue la doceava en salir, demostrando el impacto que sí tuvo en el juego y el papel arrollador que alcanzó poco a poco.

Miss Colombia 2015, Ariadna Gutierrez Arevalo, quien quedó como primera finalista (Photo by Ethan Miller/Getty Images) | Foto: Getty Images

Al inicio todo fue muy prudente y preciso, pero la sincelejana terminó soltando unas palabras sobre la exrepresentante de Estados Unidos, ya que no se sintió feliz con la actitud que tuvo en el reinado. La exparticipante de La casa de los famosos no dudó en llamar a la estadounidense “bruja”, pues la percibía como alguien prepotente y convencida de que ganaría.

Sin embargo, el asunto no quedó ahí, ya que Olivia Jordan aprovechó sus redes sociales para responder y defenderse de lo dicho por su colega. La americana hizo referencia al término con el que la llamaron, intentando sacudirse las críticas.

El asunto no quedó ahí, pues la ex Miss USA decidió hacer referencia a quienes le enviaban mensajes y comentarios referentes a un gesto que hizo durante aquella noche, pues consideraban que se había burlado de Ariadna Gutiérrez y la humillación que le hicieron en el escenario.

“Gracias por su apoyo inquebrantable durante todas las estaciones. Cada uno tiene derecho a tener su propia experiencia de lo que pasó en Miss Universo, incluso cuando nuestra experiencia y nuestros recuerdos no se alinean. Pero que muchos fanáticos de los concursos se queden atrapados en la idea de que me reí del momento vulnerable de cualquier persona, en lugar de reconocer que la expresión de mi rostro reflejaba la conmoción y la confusión del momento, todavía me confunde”, escribió.