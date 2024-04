Le dan ‘palo’ a Ariadna Gutiérrez por decir que vivió en barrio ‘feo’ de Bogotá: “Y eso que no vivió en Cazucá”

Ariadna Gutiérrez fue blanco de críticas por comentario sobre barrio de Bogotá

“El cuarto era del tamaño de esta cama, un poquito más allá, y ahí me quede durmiendo con mi primera amiga de la agencia. Casi no había espacio en la cama y dormíamos entre la cama y la alfombra...ahí fue el primer lugar donde me mudé a Bogotá mientras me conseguían trabajo o empezaba a sonar”, agregó, refiriéndose a aquella calle que estaría dentro de la localidad de Chapinero.