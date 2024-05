Esta es la extraña fobia que sufren Diana Ángel, Greeicy Rendón y otros famosos; algunos dicen que les causa picazón

“Yo tengo una fobia que es muy extraña y se llama tripofobia, pero es más sobre algún tipo de imágenes que me generan cierta picazón. Nunca he experimentado ninguna otra, pero espero que no me toque ver ratones, culebras, cucarachas porque la verdad no les tengo fobia, pero sí un poco de miedo”, comentó Diana Ángel en diálogo con el Canal RCN.