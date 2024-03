Ariadna Gutiérrez: el doloroso paso de la ex Señorita Colombia por La Casa de los Famosos, en EE. UU.; no dejan de insultarla

“Me arrastraba”

Como parte de la promoción del álbum, la colombiana ha visitado importantes medios de comunicación, entre ellos el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, uno de los más vistos en Estados Unidos, donde, además de interpretar Puntería, una de las canciones de este nuevo trabajo, le dedicó algunas críticas a su ex, Gerard Piqué: “El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre y puedo trabajar de verdad”., dijo la barranquillera.