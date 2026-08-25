Céline Dion se sinceró sobre la preparación para su regreso a los escenarios. Una extraña enfermedad la obligó a ausentarse desde 2022

Después de cuatro años alejada de los escenarios por un extraño trastorno neurológico que ha deteriorado notoriamente su salud física, Céline Dion se prepara para regresar por todo lo alto con una residencia de conciertos en París que comenzará el 12 de septiembre de 2026.

Vuelve un ícono: Celine Dion anuncia su regreso a los escenarios, tras enfrentar fuerte diagnóstico neurológico

La canadiense, de 58 años, habló recientemente sobre su estado y el proceso que ha seguido para recuperar sus capacidades físicas y vocales. En entrevista con Harper’s Bazaar, explicó que volver a los escenarios a pesar de padecer del síndrome de la persona rígida ha sido un proceso difícil y largo, ya que es una enfermedad muy poco común que no tiene cura y es bastante agresiva con el cuerpo.

En diálogo con el medio estadounidense, confesó que los síntomas habían comenzado aproximadamente 17 años antes de que recibiera el diagnóstico en 2022. Este síndrome afecta al tronco y las extremidades, provocando rigidez muscular progresiva y espasmos dolorosos. En la mayoría de casos es causado por ruidos fuertes, estrés o golpes.

Adicionalmente, la artista relató que ha realizado fisioterapia, terapia vocal, toma de medicamentos e inmunoterapia para poder volver a cantar. A esto se suman sesiones de Pilates de 90 minutos tres veces por semana y clases de ballet dos veces por semana con el fin de recuperar algo de la agilidad con la que contaba antes de enfermarse.

También contó que una de las razones por las que decidió volver fue porque sintió un profundo dolor al cancelar shows “de último minuto y sin una explicación clara”, antes de suspender definitivamente su tour anterior. Esto la hizo sentirse inestable, poco confiable e indisciplinada. Lo que más le pesó fue sentir que había mentido a sus seguidores.

Céline Dion alcanzó la cima de su carrera con My Heart Will Go On, la inolvidable canción de la película Titanic. Foto: Getty Images for Global Citizen

En 2024, Dion compartió detalles de sus dolores a causa del síndrome: “Alguna vez me he roto las costillas porque, en ocasiones, los espasmos son tan fuertes que pueden llegar a fracturarlas”. Eso sí, la cantante tuvo una aparición estelar durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, cuando interpretó “L’Hymne à l’amour”.

La artista espera llevar a cabo 16 presentaciones en el Plénitude Arena, en las cuales buscará devolver a su fanaticada a los años 90 y 2000, cuando sus éxitos “My Heart Will Go On”, “The Power of Love” y “Because You Loved Me” estaban entre los más escuchados de las listas internacionales. Además, entonará su más reciente sencillo “Dansons”.

Céline Dion también confirmó una segunda etapa de presentaciones para mayo de 2027. La decisión de regresar, según explicó a Harper’s Bazaar, está relacionada con su deseo de reencontrarse con el público después de los años que ha permanecido alejada de los escenarios. “Ha pasado tanto tiempo, me gustaría mostrarles cuánto los extrañé”, expresó.