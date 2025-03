Bogotá será sede de la más completa exposición jamás hecha de Gabriel García Márquez

Blancanieves, en problemas

Y a Zegler, por su parte, se la cuestiona por haber aceptado el papel en una polémica película. Debido a la ola de críticas y previendo un gran fracaso en taquillas, Disney decidió realizar el lanzamiento en el mítico pero remoto castillo medieval Alcázar de Segovia, en España. El evento no gozará del despliegue tradicional de Hollywood y solo contará con la presencia de un reducido grupo de periodistas, quienes no tendrán acceso al talento del filme.

Música falsa con IA

La reconocida cantante Celine Dion, de 56 años, denunció en sus redes sociales que rondan en internet canciones producidas con inteligencia artificial que usan su voz de manera no autorizada. De acuerdo con el mensaje enviado en su cuenta de Instagram, “estas grabaciones son falsas y no están aprobadas” y son usadas de manera inescrupulosa y con intereses lucrativos por diversos servicios digitales.

La artista resalta que dichas canciones no forman parte de su discografía actual, que incluye grandes éxitos como I’m Alive y My Heart Will Go On, los cuales la catapultaron a la fama. El caso de Dion no es el primero en reportarse: a la fecha se suman más de 200 afectados, entre ellos Billie Eilish, Pearl Jam y Bad Bunny. Actualmente, la Alianza por los Derechos de los Artistas lidera una iniciativa que condena el empleo de la inteligencia artificial para la producción de deepfakes, así como la réplica de sus voces para la generación de ingresos de forma ilegal.