Laura Maré, hija de Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín, firmó como compositora en Warner

Laura Vargas, conocida como Laura Maré en el ámbito artístico, es la hija de los periodistas Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín. La joven estudió ciencias políticas, con el objetivo de convertirse en abogada y ayudar a otras mujeres; pese a esto, el destino la llevo por otro rumbo.

La bogotana de 24 años se dio a conocer como cantante gracias a sus dos sencillos Sabor a coco y Razones, en el primero habla de los amores pasajeros y en el segundo de una relación estable y duradera que con el paso de los años se desmorona. No pasa nada es su tercer lanzamiento.

Vargas se graduó en el año 2022 como profesional de ciencia política de la Universidad de los Andes; sin embargo, prefirió las partituras a los códigos básicos del derecho.

“No hay nada más lindo que hacer lo que queremos, y eso es lo mejor que tiene la vida”, dijo la cantante, en entrevista con SEMANA en 2022. Desde muy niña sintió que la música le daba la tranquilidad, la frescura y la fuerza que caracteriza al mar, por eso su nombre artístico: Laura Maré. Y porque, además, no quería dejar de lado sus raíces de la costa atlántica. Maré significa mar en latín, y Laura le da el sello de las mujeres luchadoras de Colombia, las mismas que a diario la inspiran para escribir sus letras.

La intérprete, de 24 años, busca abrirse paso en la industria musical para cantarles a las mujeres del país. Aborda los problemas sociales a través de sus letras. - Foto: alexandra ruiz poveda-semana

Recientemente, la periodista y madre de Laura, Inés María Zabaraín, compartió en su cuenta personal de Instagram, un triunfo más de su hija. La joven firmó con Warner Chappell Music para ser compositora. El post fue acompañado con el siguiente mensaje:

“Que tus letras toquen corazones y alivien penas!!! Tienes el poder de transformar vidas con tu música… Que desde del cielo te sigan mostrando el camino. Hoy Warner te firma como compositora y yo no puedo estar más orgullosa… te amo con todo mi corazón”.

No pasa nada: la canción de Laura Maré para animar mujeres “despechadas”

En una reunión sencilla, entre cervezas y tertulia de amigas, se realizó el lanzamiento de la tercera canción de Laura Maré, la joven artista que decidió cantarle a las mujeres que durante décadas han cargado con el señalamiento de la sociedad. Después de sus éxitos, Sabor a Coco y Razones, la artista colombiana presentó el 18 de agosto su nuevo sencillo: No pasa Nada. Letra que inspiró una mujer conocida como María a la que un día le rompieron el corazón y la joven artista decidió subirle el ánimo mediante su talento.

LAURA MARÉ LANZAMIENTO LAURA MARÉ “SABOR A COCO” EL JARDÍN DE BA HUE BOGOTÁ, MAYO 5 DE 2022 FOTÓGRAFA ALEXANDRA RUIZ - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“Es una de mis amigas; llegó un día a contarme que su novio le terminó y ella no estaba lista. Que ella no quería, pero ya le rompió el corazón y le dijimos no pasa nada. Salimos todas para distraerla”, dijo a SEMANA Laura Maré. Para ella, esta canción es un homenaje a las amigas que, cuando se está triste, animan. Indica que esta es una historia que se puede reflejar en muchas mujeres, en algún momento de su vida.

Por esa razón, con ritmos latinos y composición de flamenco, escribió la letra que promete ser un himno para todas aquellas que se sientan identificadas: “No estaba lista para verte con alguien más, para verte y no ir a saludar. No estaba lista para borrar de mi celular cada mensaje, fotos de viajes, para poderte olvidar. No estaba lista para bailar con alguien que no fueras tú… “, dice uno de los fragmentos de la canción.

LAURA MARÉ LANZAMIENTO LAURA MARÉ “SABOR A COCO” EL JARDÍN DE BA HUE BOGOTÉ, MAYO 5 DE 2022 FOTÓGRAFA ALEXANDRA RUIZ - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Y luego habla de cómo se supera el desamor: “y yo me fui acostumbrando de que no estabas tú, a qué me duela lo que fuimos, pero verte a ti ya no. Es que me fui acostumbrando a que esto no nos funcionó, Y que no todo hay que arreglarlo, me rompiste el corazón. No pasa nada”. Laura Maré le apuesta a que las mujeres se apropien de sus sentimientos y no sientan vergüenza de ellos.