“Me han sacado revólver y cuchillo”: Diego Guauque narró cómo lo han amenazado en más de una ocasión

Diego Guauque, famoso periodista y presentador del programa ‘Séptimo Día’, reveló detalles sobre cómo avanza en su tratamiento contra el cáncer y recordó momentos que lo han marcado, tanto a nivel personal como profesional.

Una de las caras más conocidas en los últimos años en el periodismo colombiano ha sido Diego Guauque. El reportero es bogotano y nació en 1979. Es comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana y ha ejercido por más de una década su profesión. Ha estado en medios de la talla de: NTC Noticias, Noticias UNO y Canal RCN. Sin embargo, su salto a la fama se dio cuando empezó a ser uno de los rostros más importantes del programa ‘Séptimo Día’. Esto ya hace 14 años.

Guauque se ha caracterizado por la rigurosidad de sus informes, y aunque ante las pantallas suele ser serio, su vida familiar es totalmente diferente. Está casado con la periodista Alejandra Rodríguez y es padre de una hija.

Diego Guauque y Alejandra Rodríguez - Foto: Instagram: Alejandra Rodríguez

Su carrera se detuvo parcialmente por un dolor en el vientre que empezó a inicio de año. Durante un viaje familia a Argentina, terminó en urgencias y en la unidad de cuidados intensivos.

Sin embargo, ese dolor termino ocasionando que le extrajeran un tumor cancerígeno, el cual hizo que empezara su tratamiento con quimioterapias al ser diagnosticado con un sarcoma abdominal.

El 27 de febrero, Guauque fue invitado al programa de Tropicana y conversó de varios temas. En primer lugar, contó detalles sobre la primera quimioterapia que tuvo que realizarse. Le sorprendió que el procedimiento fuera toda la mañana, desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Luego mencionó los líquidos que le suministraron en toda la jornada, los cuales son medicamentos especiales que requieren un tiempo prolongado para que el cuerpo lo asimile. En todo el día estuvo acompañado de sus familiares y, aunque tuvo miedo por los mitos relacionados con esto, afirmó que lo único que sintió posteriormente fue mareo y las defensas bajas.

Diego Guauque, reportero de Séptimo Día y El Rastro - Foto: Tomada de @aleja_reportera

Para mantenerse bien, el periodista indicó que, si bien ha tenido días que no tiene apetito, ha procurado alimentarse correctamente y realizar ejercicio para no perder tanto peso. Por otro lado, contó que decidió contar abiertamente al público su situación, para que no se preocuparan y no les tomara por sorpresa su ausencia en el programa.

Guauque indicó que el apoyo del público lo ha ayudado demasiado. “Cada mensajito es como una vitamina para mí”, mencionó. Adicionalmente, aprovechó la entrevista para reflexionar sobre su profesión, recordando lo que ha tenido que pasar.

Por un lado, recalcó que la labor de los periodistas, en especial de ‘Séptimo Día’, está en contra preguntar y ‘hacer sudar’ a los entrevistados. Es por ello que dijo que siempre ha presionado sin descanso a las personas que no le conceden una entrevista. Su pasión y curiosidad por realizar reportajes y notas completas han hecho que esté en la llamada ‘boca del lobo’, debido a que en más de una ocasión ha hecho reportería en lugares peligrosos y entrevistados a personas con pasados criminales o relacionados a actividades delictivas.

Diego Guauque ha estado constantemente en el hospital por su salud. Sin embargo, ha afirmado que no se ha tratado de nada grave, solo tratamientos relacionados con el cáncer. - Foto: Tomada de @diego_reportero

Es por eso que indicó que agradece tener un esquema de seguridad ofrecido por la Unidad Nacional de Protección. “La UNP me protege gracias a Dios. Toca, porque hay reportajes más duros que otros en zonas de todo el país. Hay situaciones difíciles. Ya llevo 14 años, me han sacado revolver, cuchillo. Uno aprende a protegerse y saber hasta dónde me puedo meter porque tampoco puedo arriesgar mi vida”, manifestó.

Además, menciono que su ejercicio ha hecho que lo denuncien, por lo que ha aprendido desde la práctica a blindarse judicialmente. “Uno a veces choca con los abogados”, recordó Guaque al indicar que en ‘Séptimo Día’ hay un grupo legal, el cual le ayuda a los reporteros frente a las situaciones que los reportajes. El periodista agradece que nunca ha tenido que rectificar ninguna nota.

“Todos los días frenteamos chicharrones. Las notas son unos líos tremendos antes, durante y después que salga al aire. Entonces estamos acostumbrados a este tipo de obstáculos. Obviamente, no en uno tan difícil como en el que estoy (el cáncer). Pero creo que le da a uno una armadura para luchar”, manifestó el reportero al hacer énfasis que la salud mental ha sido muy importante para superar los tratamientos y ser un ejemplo a seguir para las personas que también atraviesan complicaciones de salud como él.