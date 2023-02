Diego Guauque contó cómo se prepara para enfrentar las quimioterapias

Hace unos días, Diego Guauque estuvo en Vicky en Semana, y contó cómo empezó el cáncer generado por un sarcoma en su abdomen. Aseguró que nunca tuvo un síntoma y que antes de ser diagnosticado estuvo incluso de vacaciones con toda su familia.

El periodista de Séptimo Día se casó con su colega, a quien conoció trabajando en el mismo programa. - Foto: Fotos Instagram @diego_reportero / Montaje Semana

“Esta vaina me dio a mí de un momento a otro un giro tan sorpresivo. Así arrancó mi 2023, yo venía bien, estaba de paseo con mi familia finalizando 2022, estábamos en Buenos Aires, lo más de bien. Yo no tenía síntomas de nada. Todos los días salíamos a caminar, a perdernos por esas ciudades, a descubrirlas. Y yo me sentía bien”, contó Guauque.

Luego sostuvo que fue por un dolor extraño en el abdomen que se alertó y decidió acudir al médico para saber qué estaba pasando. Allí le tomaron una ecografía y fue cuando el doctor le dijo que algo estaba raro en el resultado.

“En la ecografía, el ecógrafo me dijo: ‘Yo le estoy viendo una cosita ahí rara, como una masita”, expuso Diego y por ello decidieron hospitalizarlo. En ese proceso encontraron un sarcoma que se debía atacar pronto porque estaba pegado como a tres órganos más, como un pulpo.

El periodista Diego Guauque ha contado a través de sus redes sociales sobre su cáncer. - Foto: Captura de pantalla video publicado en Instagram @diego_reportero / Montaje Semana

Desde ese momento, el comunicador ha estado en manos de los especialistas y ha sido muy abierto con su proceso, ya que muchas personas que lo siguen en redes sociales le preguntan cómo va y le dan algunas recomendaciones para que pueda mejorarse pronto.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Diego Guauque se mostró haciendo ejercicio y contó que visitó a una nutricionista especializada en pacientes con cáncer para poder empezar con su proceso de quimioterapias. Dijo que le habían recomendado una dieta con frutas, verduras, pescado y otros alimentos para poder recuperarse, pues durante su hospitalización perdió mucho peso.

“Estoy haciendo ejercicio también para que la quimioterapia, que es lo que viene de aquí en adelante, me coja fuerte y no vaya a tener tantas adversidades”, sostuvo.

Diego Guauque se mostró haciendo ejercicio para enfrentar las quimioterapias. - Foto: @diego_reportero

Luego el periodista se preguntó asimismo: “¿Qué me irá a pasar?, y respondió: “No sé... se me caerá el pelo, pero por fortuna siempre lo he tenido cortico. Algunos dicen que les da mareo, cansancio, cada cuerpo reacciona diferente pero sí tengo claro que con la quimioterapia por ahí es el camino”.

Y finalizó diciendo: “les estaré contando esta semana o la otra cuando empiece ya mis quimios cómo me va. Lo único que sé es que el caso mío es una quimio larga. Cada sesión dura de 4 a 5 horas. Un libro, un buen libro lo tendré presente”.

Entre los comentarios que ha recibido el periodista para avanzar en su recuperación, están los seguidores que le dicen qué dieta siga para enfrentar el cáncer, otros que le cuentan que ya pasaron por lo mismo y que le piden que no pierda la fe.

“La mejor recomendación que te doy querido Diego, es no escuchar nada de otros. Sencillamente, levanta tu rostro al cielo y mira al dador de la vida, a Jesucristo de Nazaret. Y confía en Él”; “En lo posible una dieta con cero azúcar y carbohidratos igual cero. El azúcar no es solo el polvo blanco, el azúcar está en todo hasta en la fruta, lo mejor es fruta de bajo índice glicémico o sea frutos rojos. La dieta es básica para pacientes con cáncer 🙏”.

Otros también le han dicho: “Mi esposo se salvó de un carcinoma gástrico estado 4 en el 2017 gracias a Dios... usted puede, Diego!!!”; “Diego, te escribí (revisa por favor cuando puedas). Soy sobreviviente de cáncer gástrico, hace 7 años me realizaron gastrectomía total ☝️🙏🙌. Oro al Señor Jesucristo por ti 🙏🙌”; “Hola Dieguito, yo pasé el año pasado solo por 6 quimioterapias, cisplatino no se me cayó el pelo y sí total uno dura conectado 4 horas, y SII leer, escuchar música o dormir allá lo tratan como bebé, son muy amables”.