Diego Guauque y el consejo que siguió: “No se calvee todavía, de pronto ni se le cae el cabello”

En las últimas semanas, el país entero se conmovió al conocer la sorpresiva y complicada situación de salud que el reconocido periodista de Séptimo día del canal Caracol, Diego Guauque, atraviesa desde hace un tiempo.

Se trata de un sarcoma, que le generó un cáncer en el abdomen, en la parte derecha, y según lo contó en Vicky en SEMANA, “el sarcoma está pegado como a tres órganos más, como un pulpo. Y (los médicos) dijeron, ‘no lo podemos sacar así de fácil porque podemos hacerte daño en otros órganos’”.

El periodista Diego Guauque, en Vicky en SEMANA habló de su salud - Foto: SEMANA

El periodista ha mantenido a sus seguidores al tanto de lo que pasa con su proceso médico. Este jueves, 23 de febrero, sobre el medio día, compartió un corto video en su cuenta de Instagram, en donde ya suma 175.000 seguidores, en el que se le vio de mejor semblante y más animado.

En el clip, el comunicador expresó que “todos los días salgo a caminar, soy un bendecido porque tengo esta cancha de fútbol a mi disposición para cuando yo quiera hacerlo; salgo a caminar, cada vez lo hago más rápido, camino más rápido, ya llevo como 5 vueltas y estoy miren... fresco como una lechuga, me fatigo menos”.

Diego comentó que en ocasiones sale a caminar con alguien más, “ayer me acompañó una amiga mía de la universidad que quiero mucho, Cata Londoño, la dejé tirada (manifestó entre risas), le gané; me acompañó”.

Y aseveró que cuando no lo puede acompañar nadie, “pues pongo mi pódcast de Diana Uribe y ahí se me va pasando el tiempo -a Dianita Uribe también la quiero mucho, porque es una gran compañía-”.

Alejandra Rodríguez, esposa de Diego Guauque, re refrió al estado de salud del periodista - Foto: Instagram: Alejandra Rodríguez

El reportero de Noticias Caracol, afirmó que está muy contento debido a que no se le ha caído el pelo, como suele ocurrir con los tratamientos para combatir el cáncer, “un amigo del Chicó Fútbol Club me dijo: ‘Hermano, no se calvee todavía, de pronto ni se le cae (el cabello). Viva el día a día y eso me parece un superconsejo, cuando llegue el momento... de pronto. Pues sí me mandé el peluquear bajito, pero no me he rapado y ya... si se me cae el pelo, pues que se me caiga”.

Fue la primera semana de enero cuando le detectaron el sarcoma - Foto: Tomada de @aleja_reportera

Además de ello, contó que este 23 de febrero tiene una cita nuevamente con el oncólogo, “hoy a las 5 de la tarde, vamos a ver qué me dice el hombre y seguramente... pues me dará la fecha para la segunda quimioterapia; me estoy alimentando bien y cuando hago ejercicio, pues obviamente llego con más hambre entonces ahorita espero un gran almuerzo y seguir”.

Mientras el periodista mostraba el radiante sol que lo bañaba, dejó un mensaje de gratitud a sus seguidores: “Miren, aprovechemos este hermoso día, démosle las gracias a Dios por tantas cosas bonitas que nos ofrece, caminar, hacer ejercicio... Ah, que berraquera la vida”.

El momento del diagnóstico

Vale mencionar que el reportero supo que tenía dicha enfermedad apenas iniciando este 2023. “Esta vaina me dio a mí, de un momento a otro, un giro tan sorpresivo. Así arrancó mi 2023, yo venía bien, estaba de paseo con mi familia finalizando 2022, estábamos en Buenos Aires, lo más de bien. Yo no tenía síntomas de nada. Todos los días salíamos a caminar, a perdernos por esas ciudades, a descubrirlas. Yo me sentía bien”, manifestó en Vicky en Semana.

Diego Guauque viajó recientemente a Argentina - Foto: Instagram: Diego Guauque

Pese a que ha tratado de mostrarse fuerte, el comunicador señaló que se quebró y rompió en llanto cuando vio a su progenitor bastante afectado por esta compleja situación. Incluso, aseguró que el hombre le dijo que daría todo por tomar su lugar.

“Eso me parte el alma porque la semana pasada entró mi papá a la UCI y yo estaba todo lleno de cables. Empezó a llorar y me dijo: ‘Hijo, yo ya viví, cambiemos los papeles. Dame ese cáncer’. Yo solo le dije que estuviera tranquilo”, expresó Guauque, visiblemente conmovido.