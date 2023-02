Video | Diego Guauque sigue luchando contra raro cáncer; mostró cómo fue su primera quimio

Diego Guauque, reconocido periodista de Séptimo día (Caracol Televisión), ha estada bastante activo en las redes sociales durante los últimos días y esta semana compartió en Instagram algunos detalles sobre la preparación que tuvo para su primera quimioterapia, luego de que le diagnosticaron cáncer en enero pasado.

“Estuve haciendo ejercicio para que la quimioterapia, que es lo que viene de aquí en adelante, me coja fuerte y no vaya a tener tantas adversidades. ¿Qué me irá a pasar? No sé. Se me caerá el pelo, pero por fortuna siempre lo he tenido corto. Cada cuerpo reacciona diferente, pero tengo claro que con la quimioterapia es el camino”, precisó.

Guauque sigue luchando contra el cáncer. - Foto: @diego_reportero

Este jueves, de igual manera, el reportero reapareció desde el hospital y les mostró a todos sus seguidores cómo fue todo el proceso durante su primera sesión de quimioterapia, la cual duró cerca de cinco horas.

En primer lugar, Guauque señaló que le realizaron un pequeño procedimiento y, posteriormente, indicó que le aplicaron el primer medicamento a través del catéter. Además, confesó que estaba asustado.

“Bueno empezó mi quimioterapia, no niego que estoy un poco asustado. Por fortuna, siempre estoy acompañado de mi esposa y de Dios. Vamos a ver qué pasa. Creo que estaré toda la mañana por aquí”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Llevó casi dos horas y el primer medicamento ya se está acabando. Es un poco fuerte, pero he estado comiendo algunas cositas y tomando mucha agua. He sentido un poco de náuseas y una parte del cuerpo está un poco dormida, pero nada del otro mundo. Creo que voy bien”.

Tras recibir el segundo medicamento, el periodista de Caracol Televisión manifestó que todo salió muy bien durante su primera sesión y puntualizó que quedó un poco mareado. Asimismo, recalcó que tiene que tomar reposo debido a que muchos síntomas se manifiestan horas después.

“Ya salí finalmente de la quimio. Me siento bien hasta el momento y creo que me fue muy bien. He tenido un poco de mareo luego de recibir estos dos medicamentos. Vamos a ver cómo me comporto hoy y mañana, porque los síntomas pueden aparecer hasta cinco días después. Gracias a Dios todo salió muy bien. Lo importante es que se va debilitando al sarcoma”, concluyó.

Cabe mencionar que el comunicador reveló este miércoles que los médicos le dijeron que tiene un leiomiosarcoma, que es calificado por las entidades oncológicas como un cáncer poco frecuente.

“Ayer estaba en el oncólogo, y ya me dieron el resultado del sarcoma exacto. Yo antes les había dicho que tocaba saber el nombre y el apellido. Se llama leiomiosarcoma, ese es el que yo tengo. Es buenísimo que ya se sepa esto porque ya se puede establecer cuál es la medicina que me tienen que inyectar para acabarlo”, explicó Guauque.

¿Qué es el leiomiosarcoma?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, el leiomiosarcoma es un tumor maligno (canceroso) de las células del músculo liso que surge en cualquier lugar del cuerpo. Asimismo, indicó que es común que se desarrolle en el útero, el abdomen o la pelvis.

Sus complicaciones más frecuentas comienzan cuando hay un grupo de células malignas que pueden multiplicarse rápidamente e invadir los tejidos del cuerpo.

La Clínica Mayo, reconocida institución sanitaria del país norteamericano, también señala que los síntomas de este tipo de cáncer pueden ser muy distintos entre una y otra persona, debido a que dependen directamente de la parte del cuerpo donde aparezca.

“La eficacia de los tratamientos depende de la ubicación y el tamaño del leiomiosarcoma, así cómo de si se ha diseminado a otras partes del cuerpo. A la hora de armar el plan de tratamiento, el médico también tiene en cuenta el estado general de salud y las preferencias del paciente”, precisó.

La institución señala finalmente que hay al menos cuatro tipos de tratamiento. Está la cirugía (un procedimiento que ya se practicó el periodista Guauque), que busca eliminar por completo el sarcoma. Además, se puede acudir a la radioterapia, que es un tratamiento que irradia energía a partir de rayos X y protones. La idea es que estas grandes descargas acaben con las células malignas.