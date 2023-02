“Ha sido una bendición para mí”: Alberto Linero revela que se casó

Recientemente, se comentó y se hizo viral en redes sociales la supuesta unión matrimonial del exsacerdote Alberto Linero con su pareja Alcira Matallana; sin embargo, lo que parecía un rumor fue confirmado por el propio Linero.

Cabe recordar que se retiró del sacerdocio en el año 2018 y se cree que su decisión estuvo relacionada con Alcira, ya que se especula que para esa época habría conocido a dicha mujer y se habría enamorado.

Aunque ya no ejerce una labor oficial en la Iglesia católica, Alberto Linero sigue siendo un referente para varios devotos de esta religión y es considerado, en la actualidad, como una de las figuras y referentes más espirituales en el país.

Las especulaciones de matrimonio comenzaron cuando el presentador Ariel Osorio del programa de entretenimiento Lo sé todo aseguró que ambos habrían contraído matrimonio.

Alberto Linero y su actual esposa. - Foto: @plinero

“No muchos conocidos estaban presentes, pero tampoco hubo muchos detalles. Lo cierto es que ya se casaron”, aseguró el comunicador.

Además, señaló que fuentes cercanas ratificaron que la pareja ya convive bajo el sacramento del matrimonio y que todo ya está formalizado. “Contaron que la pareja convive bajo matrimonio y su relación está más que formalizada”, añadió.

Tras las especulaciones, el mismo programa quiso confirmar si lo anterior era cierto y se comunicó de manera personal con Linero para preguntarle si era verdad que se había casado y esto fue lo que él contestó: “Sí, ya me casé; no digo más nada”.

Para finalizar, Linero aseguró que se encontraba feliz y que su esposa era una gran bendición para su vida: “María Alcira ha sido una bendición para mí, ella ha sido la confirmación de Dios de que tomé una buena decisión”.

Alberto Linero y su novia. Foto: Semana / Alexandra Ruíz - Foto: Semana

¿Quién es la María Alcira, pareja de Alberto Linero?

Al parecer, María Alcira es una mujer a la que le encanta el mundo de la tecnología y el marketing. La actual pareja de Linero tiene su propia empresa de comunicaciones y es quien lo ha estado acompañado en todo su proceso desde que dejó la sotana. El reconocido conferencista ya lleva más de cinco años de relación con la mujer que le robó el corazón.

“A mí me respeta”: Alberto Linero se enoja con influenciador cristiano

En vivo y en directo, el padre Alberto Linero no pudo esconder su enojo con Jonathan Silva, un influencer cristiano que fue entrevistado en la emisora Blu Radio debido a que fue quien presentó la recusación en contra del congresista Mauricio Toro, que por medio de un proyecto busca prohibir las torturas contra personas LGBTI en las llamadas “terapias de conversión”.

Silva explicó que no presentó la recusación porque Toro fuera homosexual, sino porque pertenece a la comunidad LGBTI, lo cual es un impedimento en temas de proyectos de ley. Sin embargo, los ánimos subieron cuando aseguró que el poder del Evangelio puede ayudar a las personas homosexuales.

“El poder del Evangelio sirve y funciona así a usted no le guste y así el curita que ustedes tienen allá nos trate de homófobos”, se le escucha decir a Silva. Linero no pudo contenerse y lo interrumpió.

“Pido respeto, señor Silva, a mí no me dice curita, sea respetuoso, yo a usted no le he dicho nada, ni lo conozco ni sé quien es. A mí me respeta mi fe y mi opción de vida”, dijo enojado en vivo y en directo.

Silva siguió con los ataques directos contra Linero. “Yo no voy a respetar a nadie que promueve el progresismo”, dijo el líder cristiano.

ALBERTO LINERO BOGOTA, SEPTIEMBRE 16 DE 2021 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“Yo sí lo voy a respetar así usted tenga una visión distinta, así construimos sociedad desde el amor y desde el respeto”, le respondió inmediatamente el exsacerdote.

De ahí en adelante, la conversación estuvo caliente entre el entrevistado y los periodistas, la cual tuvo una duración de 30 minutos.