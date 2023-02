Video: Alberto Linero compartió amoroso mensaje junto a la mujer que le robó el corazón

Alberto Linero dejó hace algunos años el sacerdocio y esto fue una noticia que generó muchos comentarios en la opinión pública, pues el samario se hizo famoso por sus intervenciones como representante de la Iglesia católica. Sin embargo, ahora dedica su vida a las conferencias y también ha dado a conocer con quién comparte sus días.

Alberto Linero y su novia. Foto: Semana / Alexandra Ruíz - Foto: Semana

Se trata de María Alcira, una mujer a la que le encanta el mundo de la tecnología y el marketing. Ella tiene su propia empresa de comunicaciones y es quien ha acompañado a Linero en todo su proceso desde que dejó la sotana, pues hay quienes indican que fue por ella que él tomó esta decisión.

Desde entonces, ambos han sido un apoyo mutuo y han compartido muchas cosas juntos, entre esas, viajes y parte de su trabajo, que los ha llevado a hablar de su amor en las plataformas digitales. Linero ya lleva más de cinco años de relación con la mujer que le robó el corazón y decidió compartir con sus seguidores algunos momentos vividos.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Alberto Linero publicó un video con varias fotografías acompañado de su pareja. Además, un mensaje que decía: “➡️ ¡Etiqueta a esa persona especial con la que disfrutas compartir tus aventuras!🥰”.

En el audio del clip se escucha la voz de Linero diciendo: “En la aventura de la vida encuentras a alguien que te hace querer descubrir muchas cosas nuevas y toman sus manos y se mueven por el mundo en un ritmo marcado por el amor”.

Alberto Linero compartió un tierno video junto a su pareja. - Foto: @plinero

Seguido a esto se escucha la voz de María diciendo: “Y luego, con el tiempo, entiendes que no solo se trata de tener quién te acompañe en el viaje”.

Continúa él con su voz: “Sino también tener con quién planear el futuro y hacerlo con cuidado sabiendo que cada paso es un gran te amo. Lo estamos haciendo bien”.

María, con su voz, agrega: “Agarrar la mano del otro y mirar hacia el mismo lugar. Planear, proyectar, soñar y levantarse juntos todos los días es hacer realidad todo eso que deseas”.

“Te deseo con quién vivir muchas aventuras y si ya la tienes te deseo una travesía feliz”, concluye Linero en su video.

Han sido muchos los comentarios que ha recibido esta pareja, puesto que Alberto Linero sí había contado que estaba con alguien, pero no lo había hecho público en sus redes sociales.

“Conocerlo y saber que todo lo que un día predicó sobre el amor de pareja lo esté viviendo como el hombre sabio y maduro que es, lo aplaudo y le deseo muchas bendiciones en su nueva vida, gracias por sus enseñanzas y por ser quien es. 🙌”; “Muchas bendiciones y felicidad, y continúa enseñando y guiándonos. Yo siempre he estado en contra del celibato, quien lo pueda seguir? Amén. Pero los rabinos y los imanes! Están casados y no por eso no guían a sus comunidades. Yo agradezco que me expliques la palabra. Bendiciones”; “Me encanta ver la felicidad y el ejemplo que predica lo seguí cómo sacerdote y lo sigo como el hombre feliz que hoy nos da la palabra amena actual y jocosa un abrazo cálido”.

Linero ya no es sacerdote, construyó una imagen como comentarista y no dudó en referirse a lo que está pasando con Shakira y Piqué.

Shakira y Piqué dieron a conocer su ruptura en junio del 2022. - Foto: Captura de pantalla YouTube Shakira y Getty Images.

“Creo que es una buena oportunidad para recordarles a todos que este doloroso proceso de separación tiene que vivirse con mucha inteligencia y responsabilidad, más si hay hijos en el medio”, expresó Linero en el espacio correspondiente del programa Mañanas Blu, de esa emisora.

Asimismo, añadió: “El amor de pareja que se alimenta con las mejores actitudes y decisiones es eterno y puede hacer que un vínculo genere el contexto de felicidad necesario para sus miembros. También entiendo que en muchas ocasiones y por distintas razones estas relaciones pueden terminarse, simplemente porque el amor se acabó y ya no quieren compartir más el proyecto común”.