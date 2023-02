Diego Guauque, bajoneado tras primera quimio; reapareció desde la clínica: “Me da tristeza”

Diego Guauque, reconocido periodista de Séptimo día (Caracol Televisión), estuvo bastante activo en las redes sociales durante la semana pasada y compartió en Instagram cómo fue todo el proceso durante su primera sesión de quimioterapia, la cual duró cerca de cinco horas.

En primer lugar, el comunicador bogotano señaló que le realizaron un pequeño procedimiento y, posteriormente, indicó que le aplicaron los respectivos medicamentos a través del catéter. Además, confesó que estaba asustado.

“Bueno, empezó mi quimioterapia, no niego que estoy un poco asustado. Por fortuna, siempre estoy acompañado de mi esposa y de Dios. Vamos a ver qué pasa. He sentido un poco de náuseas y una parte del cuerpo está un poco dormida, pero nada del otro mundo. Me siento bien hasta el momento y creo que me fue muy bien”, precisó.

El reportero, de igual manera, reapareció este lunes desde la clínica para contarles a sus seguidores los síntomas que tuvo cuatro días después de recibir su primera sesión de quimioterapia.

No obstante, el reconocido periodista se mostró un poco bajoneado y admitió que no ha sido para nada fácil todo lo que está viviendo actualmente. Asimismo, señaló que le da tristeza ver cómo le cambió la vida en un instante.

“Hoy es mi cuarto día después de mi primera quimioterapia. Al principio me dieron náuseas y una especie de guayabo grande. Sin embargo, al día siguiente me surgió un síntoma que no esperaba y es que me empezó a doler donde me dolía al comienzo, como si me hubiera devuelto mes y medio atrás cuando arrancó toda esta pesadilla”, manifestó inicialmente.

Luego, Guauque agregó, visiblemente afectado: “Hoy tengo el servicio de cuidados paliativos y decidí aprovecharlo, me vine a la clínica. Aquí me aplican otra vez suero, otros medicamentos para el dolor. No ha sido fácil, Dios mío. Me da tristeza. Mi vida cambió de un momento a otro”.

El comunicador de Caracol Televisión recalcó finalmente que no se dará por vencido y que luchará para superar esta dura enfermedad. Igualmente, puntualizó que la quimio ya está atacando el sarcoma.

“Son pruebas que hay que sacarlas adelante con verraquera. Si el sarcoma está así es porque la quimio lo está atacando, nadie dijo que iba a ser fácil y aquí estoy para dar la pelea”, concluyó el bogotano.

¿Qué es el leiomiosarcoma?

Cabe mencionar que Diego reveló hace unos días que los médicos le dijeron que tiene un leiomiosarcoma, que es calificado por las entidades oncológicas como un cáncer poco frecuente.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, este tipo de sarcoma es un tumor maligno (canceroso) de las células del músculo liso que surge en cualquier lugar del cuerpo. Asimismo, indicó que es común que se desarrolle en el útero, el abdomen o la pelvis.

La Clínica Mayo, reconocida institución sanitaria del país norteamericano, también señala que los síntomas de este cáncer pueden ser muy distintos entre una y otra persona, debido a que dependen directamente de la parte del cuerpo donde aparezca.

“La eficacia de los tratamientos depende de la ubicación y el tamaño del leiomiosarcoma, así cómo de si se ha diseminado a otras partes del cuerpo. A la hora de armar el plan de tratamiento, el médico también tiene en cuenta el estado general de salud y las preferencias del paciente”, explicó la entidad.

La institución señala que hay diferentes tipos de tratamiento para este sarcoma. Está la cirugía (un procedimiento que ya se practicó el periodista), que busca eliminar por completo el sarcoma. Además, se puede acudir a la radioterapia, que es un tratamiento que irradia energía a partir de rayos X y protones. La idea es que estas grandes descargas acaben con las células malignas.