Vuelve un ícono: Celine Dion anuncia su regreso a los escenarios, tras enfrentar fuerte diagnóstico neurológico

Los fans de Celine Dion están bastante emocionados, ya que después de seis años alejada de los escenarios debido a su enfermedad, el Síndrome de la Persona Rígida (SPR), anunció su reaparición con una gira de conciertos tras someterse a intensas rehabilitaciones para volver a ser la misma de siempre.

Céline Dion: “quienes tenemos esta enfermedad solo esperamos un milagro”; la artista revela cómo vive el síndrome de persona rígida

Este diagnóstico es un trastorno neurológico raro e incurable diagnosticado que causa rigidez muscular progresiva y espasmos dolorosos. Esto le fue diagnosticado a la famosa cantante en el año 2022 y afectó su movilidad y su capacidad para cantar.

Coincidiendo con su cumpleaños número 58, la artista hizo público el pasado martes 31 de marzo que volverá con una serie de 10 conciertos en París (Francia) entre los días 12 de septiembre y 14 del mes de octubre de este 2026.

Celine Dion en los Juegos Olímpicos Foto: AP

Estos serán sus primeros shows (a excepción de su actuación en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Francia en 2024) desde su residencia ‘Celine’ en Las Vegas entre 2011 y 2019. En 2019 y 2020 actuó con el Courage World Tour.

Los conciertos, que tendrán lugar en el París La Défense Arena, prometen ser “inolvidables”, tal y como adelantó la propia artista en su cuenta de Instagram. Las entradas se pondrán a la venta el próximo 7 de abril.

Video: Céline Dion sufrió fuerte ataque en medio de la grabación de su documental

A través de un video publicado en sus cuentas oficiales de las redes sociales, la famosa intérprete de My heart will go on habló de cómo ha sido enfrentar su diagnóstico y cómo se prepara para su regreso.

“Ha sido duro mantener el secreto pero quiero que sepan que estoy bien, estoy cuidando mi salud. Me siento bien y he vuelto a cantar e incluso bailo un poco. Me encanta”, dijo para anunciar su recuperación y su vuelta a los escenarios.

Esta noticia hizo que sus fanáticos se llenaran de emoción, y algunos dejaron plasmado esto en los comentarios.

“La reina está de vuelta, ahí estaremos”; “Dios mío, no puedo esperar”; “Tan emocionada de ver esto”; “Ya estamos planeando el viaje”; “Te amamos Celine, vamos a vender hasta el gato para estar ahí”; “Okey, lloré”; “El discurso más esperado del año”, fueron algunos de los comentarios de sus más fervientes seguidores.