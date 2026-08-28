Miss Universe Colombia 2026 vuelve a Barranquilla como una apuesta por el turismo de la ciudad: en 2024 atrajo a más de 17.000 personas

Del 5 al 10 de octubre la capital del Atlántico será sede de Miss Universe Colombia, un evento que reunirá a las 20 candidatas que aspiran a representar al país en el certamen más importante del mundo.

La agenda no estará limitada a los espacios tradicionales de un concurso de belleza. En esta edición se incluirán eventos en algunos de los lugares turísticos más representativos como el Gran Malecón, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, Puerto Mocho y la Luna del Río. La coronación será en el Salón Jumbo del Country Club.

Para esta edición se perfilan como favoritas María Alejandra López “Malola”, de Risaralda, Andrea Aguilera, del departamento de Antioquia, y la candidata local, Cristina Isabel Vega.

Alejandro Char se mostró orgulloso de acoger el máximo evento de la belleza en nuestro país: “Las mujeres que representan la belleza, la calidez humana y la esencia de las regiones del país se reunirán en nuestra ciudad para la elección de Miss Universe Colombia 2026. Durante su visita, las candidatas y sus acompañantes también podrán disfrutar de nuestros atractivos y conocer todo lo que nos hace únicos”.

No será la primera vez que la ciudad reciba el certamen. En el 2024, Daniela Toloza, representante del Valle del Cauca, se coronó como reina nacional de la belleza. Según cifras de la Administración distrital, durante esa edición más de 17.000 personas visitaron Barranquilla en el marco del concurso.

Para el Distrito, este antecedente evidencia el movimiento que pueden generar este tipo de eventos en sectores como el turismo, la hotelería, la gastronomía, el comercio y las industrias creativas.

El regreso del concurso también es presentado como parte de la estrategia de posicionamiento de la capital atlanticense como escenario para acontecimientos de alcance nacional e internacional.

“Para Barranquilla es una gran satisfacción recibir nuevamente a Miss Universe Colombia. Que el certamen elija nuestra ciudad como sede principal es una muestra de la confianza que existe en nuestra capacidad para recibir grandes eventos y ofrecer experiencias de calidad. Seguimos trabajando para que Barranquilla se proyecte ante Colombia y el mundo como una ciudad preparada, conectada, con infraestructura y con una oferta turística y cultural cada vez más amplia”, señaló Madelaine Certain, gerente de Proyectos Especiales de la Alcaldía de Barranquilla.

En esta edición, la organización reafirma su mensaje de unión nacional bajo el lema “Colombia Unida”, con un llamado a la solidaridad, la empatía y la fortaleza colectiva en medio de la situación que atraviesa el país. Como parte de esta iniciativa, un porcentaje de los recursos recaudados por la venta de entradas será destinado a apoyar a las familias colombianas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.