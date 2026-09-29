Gianni Infantino opinó sobre el tercer puesto de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20

Gianni Infantino, presidente de la Fifa, envió sus felicitaciones a la Selección Colombia por el tercer puesto conseguido en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia.

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A través de una carta dirigida a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Infantino destacó el trabajo de las jugadoras, el cuerpo técnico de Carlos Paniagua y los miembros del staff que estuvieron acompañando a la Tricolor en su aventura mundialista.

“El pasado sábado 26 de septiembre, en Łódź, Colombia conquistó la medalla de bronce en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la Fifa Polonia 2026. Quisiera expresarle mis más sinceras felicitaciones por este importante logro, que representa un motivo de orgullo para el fútbol colombiano”, indicó el dirigente.

Infantino agregó: “Por medio de esta carta, también quiero transmitir mis felicitaciones a todos los que han contribuido a este resultado: a los jugadores, al seleccionador, al equipo técnico y médico y, por supuesto, a los aficionados”.

“Este resultado se basa, sin duda, en el trabajo duro, en el profesionalismo y en la atención a los detalles, así como en la pasión y el amor por este deporte. Todo ello augura un escenario muy prometedor y allanará el camino para próximos éxitos”, escribió.

Carta de Gianni Infantino a la Selección Colombia tras su tercer puesto en el Mundial Femenino Sub-20 Foto: FCF

Gianni Infantino y Ramón Jesurún tienen una relación cercana que ha permitido constantes visitas del presidente de la Fifa a distintas ciudades de Colombia. El pasado 7 de agosto estuvo presente en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali.

Al final de la carta, Infantino añadió: “Le deseo lo mejor para el futuro y espero, querido Presidente, volver a verlo pronto”.

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Colombia hizo historia en el Mundial Femenino Sub-20

Esta carta firmada por el presidente de la Fifa enmarca el logro conseguido por las superpoderosas en el Mundial Femenino Sub-20. Las atajadas de Luisa Agudelo en la tanda de penales contra Italia significaron la mejor presentación en la historia de Colombia.

La Tricolor se colgó la medalla de bronce en Lodz, un logro que superó las expectativas del cuerpo técnico y la FCF.

Y es que la Selección Colombia eliminó a rivales de peso como la anfitriona Polonia o Nigeria, ambas con gol en el último minuto. Ante Corea del Norte quedaron eliminadas; sin embargo, volvieron a demostrar su trabajo frente a Italia y terminaron conquistando el tercer puesto de esta Copa del Mundo.

“Desde la India lo hemos luchado, hemos trabajado y no se nos había dado. Hemos conseguido la de subcampeonas, ahora la de bronce y vamos por la de campeonas”, aseguró Luisa Agudelo tras ser la heroína del último partido.

Varias de estas jugadoras estarán en la próxima cita organizada por la Fifa: el Mundial Femenino de mayores programado para junio-julio de 2027.