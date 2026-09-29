¿Piensas en comprar vehículo usado? Esta es la forma de conocer el historial del carro para evitar algún inconveniente

El mercado automotor ha tenido crecimientos notables durante el 2026, especialmente en la venta de carros usados, en donde varios usuarios optan por adquirir un automotor que ya ha vivido una vida en las carreteras del país en vez de comprar un carro nuevo.

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Los registros reportados por la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) indican que, entre los meses de enero y julio, se ha registrado el traspaso de 598.819 unidades en Colombia, derivando en un aumento del 1,6 %.

,Sin embargo, al ser un vehículo usado, varios clientes desconfían en comprar debido a varios aspectos, ya sean fallas mecánicas ocultas, falta de garantías y posibles estafas por parte de sus vendedores.

Afortunadamente, existen varias maneras en las que los ciudadanos pueden rectificar este historial, brindándoles mayor tranquilidad al momento de comprar un carro usado.

¿Cómo conocer el historial de un vehículo usado?

De acuerdo con la Ventanilla Única de Servicios (VUS), la manera para poder conocer los antecedentes de un automóvil usado es por medio del Certificado de Libertad y Tradición.

Este documento es también conocido como la “hoja de vida” del carro, el cual le permite a un cliente poder consultar aquella información que considera importante antes de tomar una decisión de compra.

Los carros modelo 2012 son los que más se han traspasado este año, les siguen los 2013 y los 2015. Agosto ha sido el mes de 2022 con más ventas de usados. Foto: Alejandro acosta

La solicitud para revisar el Certificado de Libertad es 100 % virtual, revisando aspectos del automotor, medidas cautelares, prendas y, en el caso de vehículos de transporte público, el histórico de tarjetas de operación desde la fecha de su matrícula inicial.

También se pueden comprobar otros puntos, entre ellos cuántos dueños ha tenido el vehículo, además de confirmar si la persona que lo está vendiendo es realmente el propietario actual.

Entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026, se han gestionado en línea más de 52 mil Certificados de Libertad y Tradición.

¿Cuál es la manera de realizar el trámite?

Según la VUS, se debe seguir una serie de pasos para poder realizar el trámite del Certificado de Libertad y Tradición:

Así se realiza el trámite para conocer el historial de un carro usado Foto: David Arismendi © Consorcio Circulemos Digital, 2026

Ingresar a la página de la Ventanilla Única de Servicios (VUS). Dar clic en el botón “Agenda tu cita”. Ingresar con usuario y contraseña. Seleccionar la opción “Servicios en línea”. Elegir la opción “Certificado de libertad y tradición virtual”. Escribir el tipo y placa de vehículo y dar clic en siguiente. Pagar el valor del trámite a través de las opciones PSE u otros medios de pago. El precio de 2026 está a $58.400. Dentro del correo que fue registrado en la página de la VUS se recibirá el Certificado de Libertad y Tradición para descargar.