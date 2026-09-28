Mundo

EE. UU. toma una decisión crucial sobre operaciones con petróleo venezolano; la medida será de efecto inmediato

La nueva disposición de Washington establece cambios clave para las operaciones relacionadas con el crudo venezolano.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

28 de septiembre de 2026 a las 3:31 p. m.
La medida permitirá operaciones con empresas venezolanas.
La medida permitirá operaciones con empresas venezolanas. Foto: adobe stock

Estados Unidos dio un nuevo paso para flexibilizar las sanciones sobre Venezuela al autorizar, desde este 28 de septiembre, algunas operaciones comerciales con petróleo y productos derivados venezolanos, incluso cuando estén relacionados con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

María Corina Machado afirmó en un video publicado en X que busca regresar a Venezuela para acompañar a la ciudadanía y denunció restricciones para su ingreso al país en medio de una emergencia.
Senado de EE. UU. convoca sesión urgente sobre el futuro de Venezuela. Regreso de María Corina Machado estaría sobre la mesa

La decisión permite que empresas estadounidenses puedan comprar, vender, transportar, almacenar y refinar petróleo venezolano, así como comercializar algunos productos petroquímicos. La medida también abre la puerta a que compañías de Estados Unidos participen en servicios relacionados con el transporte y el manejo de estos productos.

.
La medida permite la reactivación de sectores energéticos del vecino país. Foto: thaiview - stock.adobe.com

La autorización, emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, representa un cambio importante en las condiciones para hacer negocios con el sector petrolero venezolano. Sin embargo, no significa que todas las sanciones contra Venezuela hayan sido eliminadas.

El gobierno estadounidense mantiene varias restricciones. Entre ellas, no se permiten las operaciones contempladas en esta licencia cuando estén relacionadas con personas o empresas de Cuba, Rusia, Irán o Corea del Norte. También existen limitaciones para determinadas compañías vinculadas con China.

La medida establece, además, reglas sobre la forma en que deben efectuarse algunos pagos y sobre los contratos entre las empresas involucradas. Es decir, aunque ahora existen más posibilidades para comerciar con el petróleo venezolano, las compañías estadounidenses deberán cumplir condiciones específicas.

El anuncio llega en un momento en que el petróleo continúa siendo uno de los principales productos de exportación de Venezuela y una fuente fundamental de ingresos para el país. La posibilidad de ampliar las operaciones con empresas estadounidenses podría facilitar la comercialización del crudo venezolano en mercados internacionales.

Una seguidora de la líder opositora María Corina Machado ondea una bandera venezolana durante una protesta que exige su regreso al país.
Venezuela excarcela a más presos políticos tras el cierre de la segunda ronda de diálogo con la oposición

Para Estados Unidos, la autorización mantiene controles sobre las operaciones consideradas sensibles, mientras permite determinadas actividades comerciales con el sector petrolero venezolano.

Por medio de la nueva comunicación, el Departamento del Tesoro está permitiendo que empresas estadounidenses vuelvan a realizar más negocios con el petróleo de Venezuela, pero bajo ciertas reglas y con varios países y entidades todavía excluidos. La decisión, por tanto, flexibiliza las sanciones existentes, pero no supone su eliminación total.