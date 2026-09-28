A pesar de que los presos en Estados Unidos no tienen acceso a celulares, las cuentas de redes sociales de Nicolás Maduro siguen activas. De vez en cuando se publican allí mensajes del derrocado dictador de Venezuela.

“Quiero ser muy clara: en Venezuela habrá elecciones”: Delcy Rodríguez ante la Asamblea de Naciones Unidas

Este domingo, uno llamó particularmente la atención. Fue publicado tras unos días en los que Venezuela generó controversia, por la intervención de Delcy Rodríguez en la ONU y la publicación de que María Corina Machado ha intentado entrar siete veces a su país sin éxito.

“¡Qué bonita semana de grandes lecciones hemos visto! Sin lugar a dudas, Dios está con nosotros hoy, mañana y siempre. Cilia y yo los abrazamos con todo nuestro amor. ¡Bendiciones para todas y todos!“, se lee en un trino.

Según el periódico El Mundo, Maduro mantiene comunicación con su hijo Nicolás, quien sería la persona que maneja sus cuentas. “Maduro padre e hijo hablan casi a diario gracias a un acuerdo entre ambos gobiernos, desvelaron a El Mundo fuentes políticas”, sostiene el periódico español.

La semana a la que se refiere Maduro fue frenética. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, se dirigió a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Sus palabras fueron muy esperadas, pues ese país no asistía al pleno de la Asamblea General de ese organismo desde 2018: “Quiero ser muy clara: en Venezuela habrá elecciones”, dijo Rodríguez. “El pueblo venezolano, con su sabiduría ancestral, determinará el momento correcto”, añadió.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de la organización, el 23 de septiembre de 2026, en la ciudad de Nueva York. Foto: Getty Images

“Vengo a asumir hacia adelante una responsabilidad histórica: conducir a Venezuela de una etapa de incertidumbre y conflicto a una etapa de democracia plena, reconocida por su propio pueblo y por el mundo”, agregó la presidenta interina.

“Venezolanos, no prometo un camino fácil. La recuperación del país tomará tiempo. La reconstrucción del alma nacional será nuestra prioridad”, dijo también.

Los observadores internacionales destacaron que Rodríguez no mencionó ni una sola vez a Nicolás Maduro en su discurso.

Claudia Macero, cercana colaboradora de María Corina Machado, regresa a Venezuela: “Vengo aquí a trabajar”

Mientras tanto, también fueron noticia los intentos fallidos de María Corina Machado por ingresar a Venezuela. Así lo reveló el diario ABC de España. El corresponsal de ese diario, David Aldanete, narró cómo la nobel de Paz lleva desde junio en Panamá. En un intento de viaje, que iba a realizar con la aerolínea Copa, Delcy Rodríguez cerró el espacio aéreo, cuenta uno de los reportajes que narra sus periplos frustrados.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina, confirmó a NTN24 la situación. “Ahora mismo está tratando de regresar; en este momento, lo está intentando. Es cuestión de cada segundo, cada segundo”, dijo en entrevista con el medio.

María Corina Machado afirmó en un video publicado en X que busca regresar a Venezuela para acompañar a la ciudadanía. Foto: Redes sociales María Corina Machado

“Le falta volver. El regreso lo ocupa todo y explica también este tránsito extraño por Panamá, los planes frustrados, las rutas ensayadas y las puertas que se han ido cerrando. Los últimos intentos han sido un golpe, y ahora toca detenerse brevemente, medir de nuevo las posibilidades y recomponer el plan. Machado se mantiene firme. Sabe que este limbo es solo eso, un tránsito, y que volverá a intentarlo. Porque, después de todo el camino recorrido, para ella la travesía solo termina en Venezuela”, concluye Aldanete.