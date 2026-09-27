Donald Trump dice que espera retomar negociaciones con Irán la próxima semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que espera que las conversaciones con Irán se reinicien la próxima semana, pese a rechazar una propuesta de tregua presentada por Teherán.

Teherán anunció el viernes un plan para una tregua de siete días seguida por la reapertura del canal de navegación del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el suministro energético mundial.

Pero Trump desestimó el plan y evalúa reiniciar los bombardeos contra objetivos iraníes, aunque el domingo dijo al sitio informativo Axios que espera una reanudación de las negociaciones.

“Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero hacer”, afirmó Trump. “Es lo que quizá habríamos aceptado hace un año”, apuntó, al considerar que los iraníes habían “sobrevalorado sus cartas”.

Axios informó que las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán podrían tener lugar tan pronto como el lunes.

El domingo, Irán dijo no cerrar la puerta a la diplomacia, pero insistió en mantener sus condiciones para la reapertura de Ormuz.

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Esta vía marítima, por donde antes del conflicto transitaba una quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el mundo, está en el centro del conflicto que Estados Unidos e Israel desencadenaron a finales de febrero con bombardeos sobre Irán y que se extendió luego a toda la región.

Desde entonces, la República Islámica reivindica el control del estrecho, y Washington impone en respuesta un bloqueo a los puertos iraníes.

Donald Trump. Foto: Clodagh Kilcoyne/PA via AP

“No daremos marcha atrás”

“Todo movimiento para reabrir el estrecho de Ormuz depende de que se cumplan” las demandas de Irán. “No daremos marcha atrás”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, citado el domingo por la televisión estatal.

Esas demandas ya figuraban en el protocolo de acuerdo firmado en junio, que buscaba poner fin de forma duradera al conflicto y conducir a negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Pero colapsó por diferencias en torno a las condiciones de paso por Ormuz.

Además del cese inmediato de las hostilidades en todos los frentes, el texto preveía la liberación y el desembolso de activos iraníes congelados tras la Revolución Islámica de 1979 y el levantamiento de las sanciones estadounidenses que golpean a la economía iraní.

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Por su parte, Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, señaló el domingo en NBC un “intento bastante cínico” de los iraníes “de poner algo sobre la mesa que sabían que era inaceptable”.

Reprochó a Irán reiterar esas exigencias “cuando ya habíamos concluido un protocolo de acuerdo (…) que fue violado de inmediato por ataques contra la navegación internacional”.

En la misma cadena, Araqchi se mostró pesimista respecto a la posibilidad de un acuerdo.

“Siempre hay esperanza para la diplomacia, pero no tenemos ningún motivo, para serle sincero, para volver a la diplomacia y relacionarnos con este gobierno de nuevo debido a su comportamiento en los últimos dos años”, declaró el canciller iraní.

De su lado, el presidente estadounidense no descartó reanudar los bombardeos contra Irán. “Siempre lo estoy pensando”, declaró a Axios.

Según el Wall Street Journal, Trump podría recurrir a esa opción después de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre. El mandatario enfrenta la creciente impopularidad de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado el precio de los combustibles.

“Espionaje”

Estados Unidos no ha bombardeado Irán desde el 1 de septiembre, aunque barcos son regularmente blanco de ataques en el estrecho de Ormuz.

El domingo, los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron haber capturado allí un dron submarino estadounidense “de última generación” que, según ellos, operaba “con fines de espionaje”.

La situación también es muy tensa en Yemen, convertido en el nuevo frente regional desde la reanudación en julio del conflicto que enfrenta a los hutíes proiraníes con el gobierno yemení y su patrocinador Arabia Saudita, tras años de pausa.

Los hutíes lanzaron en septiembre una ofensiva y lograron el control del estrecho de Bab el Mandeb, también estratégico para las exportaciones de petróleo, ya que conecta Europa con Asia a través del canal de Suez.

El grupo acusó el domingo a Arabia Saudita de lanzar dos bombardeos que golpearon un mercado en las afueras de Taiz y dejaron siete muertos y 40 heridos.

*Con información de AFP.