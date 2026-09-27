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Junior confirmó lo peor: parte médico oficial de Mauro Silveira tras violento choque

El portero tuvo que salir en camilla tras recibir un golpe en su cara.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

27 de septiembre de 2026 a las 6:16 p. m.
Mauro Silveira recibió un golpe en su rostro finalizando el partido contra el Medellín.
Mauro Silveira recibió un golpe en su rostro finalizando el partido contra el Medellín. Foto: Win Sports

El guardameta uruguayo Mauro Silveira sufrió una delicada lesión craneofacial durante el compromiso disputado en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, donde Junior de Barranquilla se impuso 2-0 ante el Deportivo Independiente Medellín, correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay.

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La acción desafortunada ocurrió sobre el tramo final del encuentro, cuando el portero dio un rebote largo tras un remate de media distancia de Diego Moreno y, al intentar asegurar el balón frente a la llegada del atacante Carlos Lucumí, recibió un impacto accidental en el rostro que obligó a su sustitución por el golero Jefersson Martínez.

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A través de un comunicado oficial emitido este domingo 27 de septiembre, el departamento médico de Junior F.C. confirmó el diagnóstico preciso del deportista tras las evaluaciones realizadas en un centro asistencial de la ciudad.

“Durante el partido disputado en la noche del sábado ante Independiente Medellín, el jugador Mauro Silveira presentó un trauma craneofacial, más fractura de los huesos propios de la nariz y conmoción cerebral leve como consecuencia de un fuerte impacto con el jugador Carlos Lucumí en el minuto 83 de juego”, señaló la directiva del conjunto barranquillero.

Procedimiento médico y tiempo de recuperación

Tras ser ingresado a la clínica, al guardameta charrúa se le practicó una tomografía axial computarizada (TAC) cerebral con el fin de descartar complicaciones neurológicas mayores tras el episodio de conmoción.

En lo referente al compromiso nasal, los especialistas efectuaron un procedimiento de estabilización y reducción cerrada en la zona afectada.

Silveira permaneció bajo constante observación médica y actualmente se encuentra cumpliendo reposo en su domicilio, a la espera de que disminuya la inflamación para programar la intervención quirúrgica requerida.

El cuerpo médico del club barranquillero estimó inicialmente un periodo de incapacidad de dos semanas, aclarando que el tiempo definitivo de retorno a las canchas dependerá de la evolución clínica del futbolista posterior a la cirugía.

En el aspecto deportivo, la escuadra tiburona aseguró los tres puntos al imponerse con claridad en el marcador. Teófilo Antonio Gutiérrez abrió la cuenta al minuto 75 mediante la ejecución de un tiro penal, mientras que cuatro minutos más tarde, al 79′, el defensor Hayen Palacios convirtió en su propia puerta para decretar el 2-0 definitivo a favor del cuadro local.