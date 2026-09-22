Así reaccionó Delcy Rodríguez cuando Donald Trump llamó “criminal” y “dictador” a Nicolás Maduro en la ONU

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. En su discurso, destacó la operación militar estadounidense llevada a cabo en enero para arrestar al dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.

“Entramos a una base militar que se supone que estaba fuertemente custodiada y arrestamos al proscrito dictador y criminal Maduro. Desde ese día, cientos de presos políticos han sido liberados y trabajamos para un mejor futuro para los venezolanos”, dijo el mandatario estadounidense desde Nueva York.

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Mientras Trump daba su discurso contra Nicolás Maduro, las cámaras de la transmisión oficial de las Naciones Unidas pusieron su mirada sobre la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien observaba atentamente el discurso de Donald Trump ante la Asamblea General, pero en ningún momento mostró ningún reparo ni disgusto.

Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU. Foto: AP Photo/Yuki Iwamura

“Desde aquel día, cientos de presos políticos venezolanos han sido liberados. Los han sacado de las cárceles y estamos trabajando estrechamente con los líderes de Venezuela para forjar un futuro mucho mejor para el pueblo venezolano”, afirmó el presidente de los Estados Unidos.

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Trump declaró el mes pasado que Estados Unidos firmó “el mayor acuerdo petrolero de la historia, que abarca 65.000 millones de barriles de petróleo, lo que beneficiará enormemente tanto a Venezuela como a Estados Unidos y ayudará a reducir el coste de la energía en todo el mundo”.

Trump afirmó que ambos países controlaban un porcentaje considerable del petróleo mundial. “Nuestras acciones en Venezuela demuestran que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra Estados Unidos se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental y, si es necesario, utilizaremos nuestro incomparable poderío militar para proteger los vitales intereses nacionales de EE. UU.”, añadió.

Donald Trump en la Asamblea General de la ONU. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Posteriormente, al finalizar el discurso de Donald Trump, Delcy Rodríguez fue a saludar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para posteriormente retirarse del recinto en medio de un fuerte esquema de protección y saludando a la prensa internacional.

Se espera que Donald Trump se reúna con Delcy Rodríguez a las 6:40 de la tarde (hora de Colombia) en el Lotte Palace Hotel de Nueva York en un evento cerrado a la prensa, siendo esta la primera vez que ambos mandatarios se reúnen en persona. Esto luego de que Rodríguez asumiera el cargo tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.

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Mientras tanto, también se mantiene la expectativa por el discurso de Delcy Rodríguez ante la Asamblea de la ONU, que se espera que se realice el jueves 24 de septiembre en horas de la tarde.