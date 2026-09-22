Colombiano permanece en coma tras grave accidente en Estados Unidos; su familia pide ayuda para viajar y acompañarlo

Una familia antioqueña vive momentos de angustia mientras intenta obtener información y viajar a Estados Unidos para acompañar a uno de sus integrantes, quien permanece en estado crítico tras sufrir un grave accidente de tránsito en la ciudad de Boston.

Se trata de Juan Sebastián Gómez, un colombiano de 31 años que permanece internado desde hace cinco días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Massachusetts, uno de los centros médicos más importantes de Estados Unidos. Según relataron sus familiares, el joven se encuentra en coma y su condición es delicada.

“Me decía el médico el viernes: ‘tu hermano está muy enfermo’. Es un proceso que va a tener, es muy largo, es de mucho tiempo”, relató Verónica en diálogo con RCN.

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