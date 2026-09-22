El expresidente colombiano Iván Duque hizo un llamado a definir cuanto antes “cuándo, cómo y en qué condiciones” se llevarán a cabo las elecciones libres en Venezuela, al considerar que el país necesita avanzar rápidamente hacia una transición democrática. En una entrevista con David Smolansky para el pódcast Miranda 1806.

Duque sostuvo que la recuperación económica y la estabilización del país no serán suficientes si no están acompañadas por una reconstrucción institucional y política. “La única forma en la que Venezuela puede vislumbrar un futuro de verdad mejor es dando una transición rápida a la democracia”, afirmó el exmandatario.

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La declaración se produce en medio del proceso de transición que atraviesa Venezuela y de las conversaciones impulsadas por Estados Unidos entre sectores del gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición. Washington ha insistido en que unas elecciones democráticas requieren previamente reconstruir instituciones como el poder judicial, el organismo electoral, los partidos políticos y las condiciones para una prensa libre.

En ese contexto, Duque puso el foco en la necesidad de establecer las reglas del proceso electoral. “Por eso yo creo que es muy importante que hoy se defina cuándo, cómo y en qué condiciones van a ser esas elecciones libres”, sostuvo.

Iván Duque advirtió de la importancia de fijar un nuevo calendario electoral en Venezuela. Foto: Publicaciones Semana

Para el expresidente, el proceso no puede prolongarse indefinidamente. “Mientras Delcy Rodríguez se quede cada día más tiempo, está poniendo en jaque el anhelo de un país de ver nuevamente el reverdecer de su democracia”, afirmó.

Uno de los principales nombres mencionados por Duque durante la conversación fue el del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El exmandatario colombiano lo calificó como “el arquitecto de lo que es la reconstrucción institucional de Venezuela y la transición hacia la democracia”.

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“Yo creo y tengo esa fe que Marco Rubio sabe que si no hay transición a la democracia rápida en Venezuela, la posibilidad de que Venezuela pueda transformarse estructuralmente se irá diluyendo”, manifestó.

Durante la entrevista, Duque también se refirió a María Corina Machado y afirmó que, si actualmente se celebraran elecciones en Venezuela, ella sería la ganadora. “Hoy ganaría las elecciones María Corina Machado”, aseguró.

El expresidente Iván Duque expresó su preocupación por lo que pueda pasar a María Corina Machado. Foto: Juan Sebastián Cruz / Getty Images

Sin embargo, el expresidente añadió que una eventual llegada de Machado al poder tendría que estar acompañada por un proceso de reconciliación con otros sectores de la sociedad venezolana, incluidos aquellos que mantienen una identidad política con el chavismo. “Ella misma también tiene que iniciar un proceso de reconciliación y de acoplamiento con otros sectores de la sociedad venezolana que han tenido una identidad con el chavismo”, afirmó.

Duque sostuvo que Venezuela no puede limitarse a pasar de un extremo político a otro y que la reconstrucción democrática tendrá que incluir a diferentes sectores. “El país necesita también reconstruir un tejido institucional donde todos puedan convivir”, señaló.

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Duque también lanzó una afirmación sobre el papel que actualmente desempeña Washington en Venezuela. “Hoy Venezuela está gobernada por Estados Unidos, eso no tiene discusión alguna”, aseguró.

El expresidente relacionó esa influencia estadounidense con la posibilidad de que Colombia obtenga mayor cooperación para enfrentar al ELN, particularmente a sus principales dirigentes. “Si yo hubiera tenido un aliado en Venezuela contra el crimen organizado, yo hubiera destruido por completo militarmente a toda la cúpula completa del ELN”, dijo.