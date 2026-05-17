“Esperamos que, más pronto que tarde, tengamos claridad sobre cuándo y cómo regresará la democracia a Venezuela”: Iván Duque

El expresidente Iván Duque participó en los últimos días en la ceremonia Champion of Freedom, organizada por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU), desde donde envió un contundente mensaje sobre la situación de Venezuela y Cuba.

Expresidente Iván Duque es nombrado miembro del Consejo Asesor Internacional de la Comisión para el Crecimiento

Durante su intervención en el evento, el exmandatario colombiano reiteró su llamado a acelerar las transiciones democráticas en Venezuela y Cuba, y afirmó que espera que próximamente exista una fecha clara para el retorno de la democracia en el vecino país.

“Estamos viendo una transformación en marcha en Venezuela, pero esperamos que, más pronto que tarde, tengamos claridad sobre cuándo y cómo regresará la democracia”, afirmó Duque en su intervención.

Ante líderes políticos, académicos y empresariales reunidos en Miami, el expresidente de Colombia hizo un llamado para que América Latina se mantenga firme en la defensa de la libertad para la isla de Cuba, con el fin de avanzar hacia el fin de las dictaduras en la región.

El exmandatario aseguró que la prosperidad únicamente puede consolidarse en sociedades donde existe democracia, libertad, separación de poderes y respeto por el Estado de derecho.

También destacó el papel de Estados Unidos como aliado estratégico de los países de América Latina y el Caribe en la defensa de los valores democráticos.

Duque resaltó el liderazgo del senador Bernie Moreno, con quien compartió durante la gala, así como del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, a quienes calificó como referentes del compromiso democrático.

Durante la gala en Miami se reconoció a otros personajes internacionales como el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, de quien destacó su papel en la promoción de los valores de integración, libertad y oportunidades a través del deporte.