La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, le respondió a la candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, luego de que criticara varios hechos relacionados con el turismo en el país.

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“Hay momentos en que las cifras hablan con suficiente fuerza y claridad. Dejaré esto por aquí…”, dijo Morales.

La funcionaria del Gobierno nacional compartió una imagen que refleja el número de visitantes no residentes en el país entre agosto de 2022 y marzo de 2026. Según esas cifras, unas 23.095.378 personas habrían ingresado al país en calidad de turistas.

La ministra Diana Morales compartió las cifras. Foto: X: @DianaMoralesR1

Según lo compartido por Morales, eso refleja un aumento del 123 % en comparación con el cuatrienio anterior y un 91 % comparado con el gobierno de Juan Manuel Santos, según fuentes del MinTIC, basadas en datos de Migración Colombia.

En medio de sus propuestas de campaña, Valencia dijo que si llega a la Presidencia va a tener funcionarios preparados “para servir en el exterior”.

“No más embajadas de pasarela. Con nosotros serán promotoras de las exportaciones colombianas y de la llegada de turistas. Colombia será una potencia como destino que atrae inversión, vincula a las comunidades y no permite el turismo sexual”, afirmó la candidata del Centro Democrático.

Según Valencia, en su eventual gobierno, duplicaría la capacidad exportadora del país. “Lo más importante, traer turistas. Colombia tiene que desarrollar su industria turística y vamos a buscar que no sea turismo sexual como el que a veces nos está llegando”, dijo.

Una de las propuestas que lanzó es que buscaría un acuerdo con otros países para que se puedan conocer los antecedentes penales de quienes están llegando a Colombia.

Paloma Valencia dijo que la seguridad es fundamental para que crezca el turismo en el país. Foto: JUAN carlos SIERRA-SEMANA

“Queremos turismo de alto nivel, vamos a reconvertir San Andrés, a buscar un inversionista, vamos a reconvertir la manera como se entiende el turismo vinculando a las comunidades con las artesanías, la gastronomía y convertir la experiencia de cada municipio de Colombia”, dijo.

Recientemente, Valencia estuvo en San Andrés, desde donde propuso que se inviertan más recursos en seguridad y salud para los isleños. “Que podamos reactivar el turismo para que San Andrés tenga unos ingresos dignos, para que toda la comunidad que vive aquí le vaya bien”, afirmó la candidata.

Valencia también ha dicho que la seguridad tiene que ser la base del turismo en el país. “Cuando uno llega, ve la belleza y los lugares tan hermosos que tiene este país, pero uno tiene que entender que la puerta de entrada al turismo es la seguridad”, agregó la senadora del Centro Democrático.