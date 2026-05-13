Cada año, la ONU Turismo realiza los Best Tourism Villages, iniciativa en la que se reconocen los mejores destinos rurales que destacan por su modelo sostenible, la protección de su patrimonio cultural y natural y el bienestar de sus comunidades.

Best Tourism Villages 2026: Colombia abre convocatoria para escoger sus próximos referentes de turismo rural ante el mundo

Teniendo en cuenta esto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo abrió una vez más la convocatoria nacional para seleccionar los destinos que representarán al país en el concurso de los mejores pueblos turísticos. La mencionada cartera recibirá las propuestas y seleccionará un total de ocho para nominar ante la ONU Turismo.

Desde 2022, cinco municipios colombianos han sido reconocidos en el programa y hoy forman parte de ese selecto grupo de destinos incluidos en el listado de los más lindos y con las condiciones ideales para hacer turismo rural. Se trata de Choachí (Cundinamarca), en 2022; Filandia (Quindío), 2023; Zapatoca (Santander), 2023; Jardín (Antioquia), 2024 y Murillo (Tolima), en 2025.

Choachí fue el primer municipio colombiano elegido por la ONU Turismo entre los mejores del mundo. Foto: Getty Images

Ideales para el turismo rural

Los pueblos seleccionados en años anteriores se caracterizan por ser destinos rurales que promueven el turismo como motor de desarrollo, la identidad cultural y el bienestar de sus comunidades, y estos son algunos de sus encantos.

¿Le gusta el turismo de aventura? A una hora de Bogotá, disfrute de la cascada más alta de Colombia haciendo estos planes

Choachí

Este destino es perfecto para quienes buscan desconectarse de la ciudad y lo mejor es que se encuentra muy cerca de Bogotá, a solo una hora. Es un lugar rodeado de montañas y con la cascada más alta del país. Ofrece paisajes y senderos perfectos para las caminatas ecológicas y la observación de fauna y flora andina. Allí también es posible disfrutar de aguas termales, conocer la riqueza cultural local y vivir experiencias al aire libre.

Filandia es considerado uno se los pueblos más lindos para visitar en el Eje Cafetero. Foto: Gobernación del Quindío/API.

Filandia

Este destino enamora por su encanto tradicional y sus paisajes cafeteros. Sus calles empedradas y sus casas con balcones llenos de flores reflejan la arquitectura típica del Eje Cafetero. A esto se suma la belleza de sus tierras enmarcadas por montañas, en donde los viajeros tienen la posibilidad de sumergirse en la cultura cafetera, conocer procesos de cultivo y degustar café de alta calidad, todo en un ambiente tranquilo y auténtico.

Zapatoca es ideal para un plan de descanso y conexión con la naturaleza. Foto: Getty Images/iStockphoto

Zapatoca

Este pueblo santandereano combina historia, cultura y naturaleza en un solo lugar. Su arquitectura colonial y calles empedradas transportan al pasado, mientras se aprecian sus montañas y paisajes que invitan a hacer actividades como senderismo y observación de aves. Además, Zapatoca es conocido por su riqueza cultural, su gastronomía típica y las festividades que celebran la identidad de la región.

Jardín destaca por su belleza colonial y sus lindos paisajes. Foto: Getty Images

Jardín

Este destino cautiva por su encanto colonial, su naturaleza y su ambiente tranquilo. Con calles empedradas, fachadas coloridas y balcones llenos de flores, Jardín brinda una experiencia única. Está rodeado de montañas, cafetales y cascadas, ofreciendo oportunidades para el senderismo, la observación de aves y el ecoturismo, además de disfrutar la gastronomía típica antioqueña. Es un lugar ideal para quienes buscan cultura, naturaleza y relajación.

Este pueblo fue galardonado por ONU Turismo en 2025. Foto: Facebook: Murillo Tolima Oficial

Murillo

Este municipio tolimense es perfecto para los amantes de la naturaleza y la aventura. Ubicado muy cerca del Nevado del Ruiz, ofrece lindos paisajes y la oportunidad de hacer senderismo, observación de aves y tomar fotografías de la región. Es ideal para desconectarse del estrés urbano, mientras que la cultura local y la hospitalidad de sus habitantes brindan una experiencia auténtica y enriquecedora.