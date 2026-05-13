Global Big Day 2026: Colombia lideró nuevamente el mayor conteo internacional de aves del mundo

ProColombia destacó que durante el Global Big Day 2026, realizado el pasado 9 de mayo y organizado por la Universidad estadounidense de Cornell, el país ocupó nuevamente el primer lugar mundial al registrar 1.566 especies de aves en un solo día, superando a Perú (1.438), Brasil (1.204), Ecuador (1.068) y Venezuela (890).

“La jornada reunió a miles de observadores de aves en distintos países del mundo, entre ellos India, Kenia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, quienes participaron en este ejercicio global de ciencia ciudadana que busca promover la conservación de las aves mediante el registro de especies en tiempo real”, señaló la entidad.

“Este nuevo logro ratifica que Colombia es un referente mundial en biodiversidad y en turismo de naturaleza. El avistamiento de aves se ha convertido en una oportunidad para mostrarle al mundo la riqueza natural de nuestros territorios, impulsar el desarrollo sostenible de las regiones y atraer viajeros interesados en experiencias auténticas y responsables”, afirmó la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero.

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El Global Big Day, organizado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, es una de las jornadas de conteo de aves más importantes del planeta. “Se realiza cada año en mayo y convoca a observadores, científicos, comunidades locales y aficionados de distintos países para registrar el mayor número posible de especies durante 24 horas. La información recolectada contribuye al monitoreo y conservación de la biodiversidad global”, subrayó ProColombia.

Los departamentos colombianos que reportaron el mayor número de registros durante esta edición fueron Meta, con 714 observaciones; Antioquia, con 678; Valle del Cauca, con 641; Putumayo, con 625; y Cundinamarca, con 602.

Entre las especies avistadas durante la jornada se destacaron la Catita versicolor (Brotogeris versicolurus), con 2.000 registros en Amazonas; la Tijereta sabanera (Tyrannus savana), con 1.000 registros en Meta; y el Pelícano pardo (Pelecanus occidentalis), con 755 registros en el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, en Cauca.

También sobresalieron especies como la Garcilla bueyera occidental (Ardea ibis), el Piquero nazca (Sula granti), la Focha americana (Fulica americana), el Rabihorcado magnífico (Fregata magnificens), la Golondrina sureña (Progne elegans), el Suirirí piquirrojo (Dendrocygna autumnalis) y el Flamenco rojo (Phoenicopterus ruber).

El país se ha convertido en un destino líder en el mundo para el avistamiento de aves. Foto: Getty Images

Potencia mundial

Colombia se ha consolidado como una potencia mundial en el Global Big Day. Desde 2017, el país ha liderado la mayoría de las ediciones del evento. En 2020, logró dos victorias consecutivas: en mayo, con 1.453 especies registradas, y nuevamente en octubre, con 1.300 especies.

En 2021, Colombia alcanzó el segundo lugar en la edición de mayo, después de Perú, pero recuperó el liderazgo en octubre de ese mismo año con 1.365 especies registradas. Posteriormente, Colombia volvió a ocupar el primer lugar de manera consecutiva en 2023, 2024, 2025 y ahora en 2026.

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Colombia, destino líder para el avistamiento de aves

Colombia alberga 1.954 especies de aves, de las cuales cerca de 82 son endémicas y alrededor de 158 son migratorias, según cifras del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia.

La riqueza ornitológica del país se encuentra especialmente en zonas de altura media de las cordilleras, entre los 800 y 2.400 metros sobre el nivel del mar, así como en regiones emblemáticas como la Sierra Nevada de Santa Marta, el Andén Pacífico y la cordillera Oriental.