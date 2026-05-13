¿Cuáles son los hoteles más lindos del mundo? De Hong Kong a Colombia

La organización The World’s 50 Best, famosa por su influyente lista de restaurantes, publicó por tercer año su ranking de alojamientos, y los viajeros más exigentes del mundo entero ya tienen claro dónde quieren dormir.

Hoteles, turismo y conectividad: el negocio que sigue creciendo en Colombia

El Rosewood Hong Kong se llevó el primer lugar en 2025, dejando atrás al Four Seasons Bangkok y al Capella Bangkok, que completaron el podio.

La ceremonia tuvo lugar en Londres el 30 de octubre, y los números no engañaron: Asia acaparó veinte de los cincuenta hoteles premiados, Europa respondió con diecisiete propiedades, América del Norte con seis, África con tres, Oceanía con dos y Latinoamérica con dos.

¿Cuáles hoteles están en la lista de los mejores del mundo?

En primer lugar, está en Rosewood Hong Kong, el cual está ubicado en el paseo marítimo de Kowloon. El hotel cuenta con 65 pisos, 413 habitaciones, 11 restaurantes, bares, una piscina infinita y se inauguró en el año 2019. También cuenta con excelentes vistas sobre el puerto de Victoria y el horizonte de Hong Kong. Cuenta con un valor por noche de 650 dólares.

Según Emma Sleight, jefa de contenidos de la lista, este hospedaje es “un excepcional hotel que ofrece un servicio de primer nivel y sensacionales experiencias para los huéspedes en el centro de uno de los destinos más bulliciosos y dinámicos del mundo”.

En cuanto al segundo puesto, se encuentra el Four Seasons Bangkok, en Chao Phraya River. Este es un refugio urbano que se encuentra junto al río, que cuenta con 299 habitaciones. Este hotel tiene un precio por noche de 450 dólares.

Para el tercer puesto se encuentra el Capella Bangkok, el cual está rodeado de maravillosos jardines en la orilla este del río Chao Phraya, que queda aproximadamente a unos 10 minutos caminando del centro histórico de la ciudad. Además, cuenta con un precio base de 600 dólares.

Europa entra al top 5 con el hotel que se ubica en la cuarta posición: el Passalacqua, en el lago de Como, al norte de Italia. Este hospedaje ganó además el premio Best Boutique Hotel Award, que se le da a los alojamientos que ocupan el lugar más alto en la lista y cumple con todos los criterios de una propiedad ‘boutique’.

En el quinto lugar se encuentra el Raffles Singapore, que tiene 115 suites encantadoras y que tiene una amplia oferta gastronómica. El precio de su tarifa inicial es de 2.000 dólares.

Luego, para completar el top 10, se encuentra: Emiratos Árabes (Dubái - 460 dólares), Mandarin Oriental Bangkok (757 dólares), Chable Yucatán (México - 770 dólares), Four Seasons Firenze (Italia - 1.000 dólares) y Upper House Hong Kong.