Los 8 objetos que una azafata aconseja empacar a los viajeros de todas las edades en 2026; son infaltables

Hacer la maleta puede convertirse en un verdadero reto, especialmente cuando el objetivo es aprovechar cada espacio y evitar inconvenientes durante el viaje. En redes, la creadora de contenido Marce Fitness compartió un video mostrando varios trucos de equipaje que, según ella, aprendió gracias a una azafata.

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“Una aeromoza me enseñó estos trucos geniales para empacar”, escribió en el post.

Aunque en el video la influencer no habla, si muestra paso a paso diferentes técnicas para organizar y cuidar objetos personales, para así protegerlos mientras están dentro de la maleta.

Entre las recomendaciones están varios objetos considerados muy útiles para cualquier viajero. El primero es una cinta adhesiva negra, que se utiliza para cubrir las ruedas de la maleta y evitar que se dañen. El segundo son gorros de baño desechables, ideales para guardar los tenis sin que ensucien otras pertenencias, en especial la ropa.

Empacar la maleta de viaje se facilita utilizando métodos sencillos. Foto: Getty Images

También recomienda utilizar una bomba de fiesta, un globo recortado para cubrir las tapas de botellas como las del champú, haciendo que sea menos probable que se puedan derramar.

Otro ejemplo llamativo es una toalla higiénica, en la cual se envuelven las botellas de perfume que son de vidrio, y luego se ponen dentro de un zapato, con el fin de protegerlas contra golpes.

La lista continúa con pitillos plásticos cortados en pequeñas partes para pasar collares y pulseras, evitando que se enreden entre ellas durante el viaje por el movimiento de la maleta, sobre todo si va en bodega.

Además, esos mismos pitillos sirven para cubrir brochas pequeñas de maquillaje, como las de cejas y pestañas, sellando uno de los extremos con calor para mantenerlas limpias.

Otro consejo consiste en hacer un pequeño corte en forma de triángulo en una bolsa con cierre hermético tipo Ziploc para guardar brochas de maquillaje de mayor tamaño sin ensuciar el resto del equipaje.

Finalmente, recomienda usar una banda plástica (Twist Band) ajustable en la cremallera de la maleta como medida adicional de seguridad y así hacer más difícil que terceros intenten abrirla.

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La creatividad de los consejos despertó todo tipo de comentarios entre los internautas. Mientras algunos usuarios destacaron el ingenio de las recomendaciones, otros aseguraron que aplicar todos los trucos requiere bastante paciencia.

Sin embargo, muchos coincidieron en que varias de las ideas pueden resultar prácticas para proteger pertenencias y mantener el equipaje organizado durante cualquier viaje, especialmente en trayectos largos.