Los 3 pueblos de Colombia favoritos para ir de ‘roadtrip’ y conocer al máximo el país

Los roadtrips dejaron de ser una moda de momento para convertirse en una de las formas de viajar más reconocidas del mundo. Hoy, millones de personas eligen la carretera sobre el aeropuerto, pues implica menos afán, más paisaje y la libertad de parar donde el antojo mande.

El pueblo cerca de Bogotá reconocido en el mundo por su belleza natural, su gastronomía y una laguna sagrada

Colombia, con su naturaleza y sus hermosos paisajes, se posicionó como uno de los países más atractivos y llamativos para este estilo de viaje.

Montañas, valles cafeteros, pueblos de colores y carreteras que parecen sacadas de una película hacen que cada kilómetro cuente una historia distinta.

En este momento no hay GPS que reemplace la experiencia de descubrir Colombia a su propio ritmo, haciendo paradas en los rincones que los grandes lugares turísticos nunca muestran.

Couple driving on country laneDestinos turísticos en Colombia para ir de roadtrip Foto: Getty Images

Recientemente, se realizó un estudio de tendencias de viaje para 2026 de Booking y se dio como resultado que en los próximos meses el 41% de los colombianos planea hacer un roadtrip.

Son varias las razones por las que los viajeros optan por este tipo de recorridos y algunas son: observar cómo cambia el paisaje durante el trayecto, flexibilidad de itinerario y la posibilidad de llegar a lugares de difícil acceso por vía aérea.

De igual forma, algunos viajeros también piensan que esta manera de viajar ayuda a fortalecer los vínculos personales y otros también ven que es una forma más económica de viajar.

El pueblo a 4 horas de Bogotá con nombre europeo y paisajes andinos

¿Cuáles son los mejores destinos para ir de roadtrip en Colombia?

Este país tiene varios lugares apropiados para esta forma de viajar, todo gracias a su riqueza cultural, su arquitectura y su gastronomía.

Estos son los cuatro pueblos ideales para arrancar ese recorrido inolvidable.

Villa de Leyva: este es uno de los pueblos coloniales más visitados del país y es considerado uno de los destinos favoritos para este tipo de viajes.

Villa conquista con sus calles empedradas, la plaza principal, la visita al museo de chocolate, los pozos azules y también llama la atención de los visitantes por su oferta gastronómica.

Este es considerado uno de los municipios más lindos de Colombia. Foto: Getty Images

Barichara: este pueblo de Santander se ha convertido en uno de los más llamativos del país por su arquitectura en piedra, sus colores y también por la comida que ofrecen.

Este pueblo santandereano deleita con su belleza colonial y tranquilidad. Foto: Getty Images

Guatapé: Medellín entra en este top con la gran Piedra del Peñol. Este lugar combina naturaleza, actividades acuáticas y varias experiencias al aire libre, sobre todo glampings y hospedajes que quedan ubicados justamente frente al embalse.

Turista con los brazos abiertos visitando la Piedra del Peñol de Guatapé, destino turístico de Colombia. Foto: Getty Images

El punto positivo de los roadtrips es que les permite a los turistas descubrir más lugares de Colombia que solamente tienen acceso por vía terrestre, más no aérea.