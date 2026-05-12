El pueblo a 4 horas de Bogotá con nombre europeo y paisajes andinos

Para los turistas, sobre todo para los locales, aumenta la curiosidad de descubrir destinos que queden a pocas horas de Bogotá para poder salir de la rutina, pero aun así, no estar tan lejos de casa.

Nuevo atractivo ecoturístico en el Huila; una apuesta por la biodiversidad y la educación ambiental

Estos destinos son preferidos por los viajeros para escapadas de un fin de semana o de un período de vacaciones cortas.

En búsqueda de estos lugares aparece un pueblo que se convierte en uno de los más llamativos al tener por nombre el de una ciudad famosa y muy reconocida en el mundo: París.

Este pueblo está ubicado en el departamento del Huila y conquista a los visitantes por su particular nombre y por la gran belleza de sus paisajes.

París, Huila, el pueblo que conquista y queda a pocas horas de Bogotá. Foto: @miradornochesdeparis

París se puede encontrar en la zona rural al sur del departamento, en plena cordillera Oriental, y es adecuado para los turistas que prefieren el clima templado, las rutas poco exploradas y la visita a la naturaleza.

En cuanto a la llegada, usualmente el tiempo estimado en tráfico es de cuatro horas, pero todo depende de las condiciones de la vía y del tráfico que haya.

¿Cómo llegar a París, Huila?

Una de las rutas más comunes es salir por el sur de Bogotá hacia el departamento del Tolima y luego llegar al territorio huilense. Durante el viaje, las personas pueden encontrar paisajes llenos de montañas, cultivos y miradores naturales.

Si los viajeros no tienen carro propio, pueden tomar transporte intermunicipal con destino a municipios cercanos y luego completar la ruta por el recorrido rural.

La ruta de la cultura que le permitirá conocer más del Huila Foto: Instagram @ wilsonsantaoficial

El hecho de que este pueblo se llame como la ciudad francesa se debe a la influencia cultural y a la admiración que existe por la ciudad europea.

La visita a este pueblo se puede aprovechar tanto por turistas nacionales como extranjeros para recorrer senderos rurales y disfrutar de una taza de café mientras se puede contemplar la vista a la cordillera.

El encantador pueblo del Huila que se consolida como uno de los ocho más bellos de Colombia, ideal para amantes del ecoturismo

Más específicamente, en este pueblo se pueden realizar estas actividades: caminatas ecológicas por veredas; observación de montañas, cultivos y fauna local; fotografía de paisajes andinos y experiencias campesinas y gastronomía típica.

Visitando París, los turistas pueden aprovechar para visitar otros atractivos turísticos del departamento.