Noticias RCN Fin de Semana iniciará una nueva etapa con un formato renovado que busca acercar la información a los televidentes.

La propuesta incluye nuevos presentadores, una narrativa más dinámica y una mayor presencia en las calles y regiones del país para contar las historias desde el lugar donde ocurren.

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Los cambios que tendrá Noticias RCN Fin de Semana

El informativo renovará su formato con una propuesta que busca acercar la información a los televidentes.

Esto será a través de un periodismo más conectado con las regiones, las comunidades y las historias que ocurren fuera del estudio de televisión.

La transformación hace parte de una apuesta liderada por el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, junto con el jefe de emisión, Óscar Ramírez, quienes impulsan una propuesta enfocada en fortalecer el contacto con las comunidades y ofrecer un mayor contexto sobre los hechos de actualidad.

Uno de los principales cambios será que los presentadores saldrán del set para acompañar a los ciudadanos en calles, parques, plazas y municipios.

La idea es que el noticiero no solo informe sobre lo que ocurre, sino que también muestre el contexto de las historias desde el lugar de los hechos y fortalezca el vínculo con las comunidades.

Noticias RCN Fin de Semana estrena un formato renovado con nuevas caras, recorridos por las regiones y una apuesta por un periodismo más cercano a las comunidades. Foto: Cortesia para Semana

Nuevos rostros llegan al informativo

Esta nueva etapa también incorpora un equipo de periodistas jóvenes con experiencia en diferentes fuentes informativas y una visión enfocada en el servicio a los ciudadanos.

El objetivo es ofrecer contenidos que expliquen los acontecimientos de una manera sencilla y útil para quienes siguen el informativo durante los fines de semana.

La cobertura política buscará dar mayor espacio al análisis y al contexto de las decisiones públicas.

En economía, el enfoque estará orientado a mostrar cómo los anuncios nacionales impactan la vida cotidiana y el bolsillo de los colombianos.

El entretenimiento tendrá un lenguaje renovado con la participación de Felipe Peña e Isabella Arango, mientras que la información deportiva estará a cargo de Susana Panesso.

Las emisiones serán conducidas por Marcela Tunjo, Shirley Salazar y Paola Andrea Toro, quienes asumirán la presentación del informativo.

Será una propuesta periodística centrada en explicar los hechos más allá del titular.

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La renovación también contempla la creación de nuevas secciones, formatos más ágiles y recorridos por diferentes regiones del país.

Además contará con espacios en los que la participación ciudadana tendrá un papel más relevante.

La apuesta es ofrecer un noticiero que no solo informe, sino que también escuche a las comunidades y refleje sus realidades.

Con estos cambios, Noticias RCN Fin de Semana busca adaptarse a las nuevas formas de consumo de información.

De esta forma llegarán a una audiencia que cada vez exige contenidos más cercanos, dinámicos y con mayor contexto sobre los temas que afectan su vida diaria.