Famosa presentadora se quebró en vivo al hablar de situación tras terremoto en Venezuela; su esposo estaba allá: “Parte el corazón”

La población de Venezuela enfrentó momentos de angustia después de que dos terremotos de gran intensidad sacudieran el norte del país con apenas segundos de diferencia, generando preocupación entre los habitantes y activando los protocolos de emergencia en varias regiones.

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El primer sismo, de magnitud 7,2, se registró alrededor de las 6:00 de la tarde, hora local de Caracas. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro se localizó a 21 kilómetros al oeste de Morón, una población ubicada en el norte del territorio venezolano.

Cuando aún no terminaban las reacciones por ese movimiento telúrico, un segundo terremoto, de magnitud 7,5, volvió a estremecer la misma zona menos de un minuto después. Según los registros del USGS, este evento sísmico se convirtió en el más fuerte reportado en Venezuela desde 1900.

Tras la doble sacudida, organismos de socorro y autoridades iniciaron las labores de inspección para establecer la magnitud de los daños y las posibles afectaciones en las comunidades impactadas. Mientras avanzan las evaluaciones, la población permanece atenta a la información oficial sobre las consecuencias que dejaron ambos movimientos sísmicos.

En medio de la situación, una de las que se robó las miradas de los curiosos fue Daniela Di Giacomo, exreina de belleza y presentadora de televisión, quien habló de esta tragedia que golpeó a su país en medio de una emisión de El gordo y la flaca.

La celebridad contó que su esposo estaba en Venezuela al instante del terremoto, por lo que fue por él que se enteró del panorama desalentador. Aunque al inicio creyó que era un simple sismo, luego entendió, por videos, la magnitud.

“El mensaje de mi esposo fue el que me alertó, yo estaba trabajando en la computadora, no había visto ningún mensaje... fue así como me enteré”, dijo, agregando: “Como él me dijo que estaba bien, yo pensé que había sido un pequeño sismo”.

“Cuando empiezo a ver las redes sociales... tú nunca piensas que se van a caer estas estructuras. Cuando uno ve esos edificios, uno debe pensar que es concreto serio, no es el drywall que se utiliza aquí en Estados Unidos, eso no existe... es concreto fuerte, no hay mantenimiento, han pasado años en los que no se hace revisión”, comentó.

La presentadora se quebró en vivo al mencionar las condiciones que había en su país, sufriendo bastante al ver imágenes de personas tratando de buscar sobrevivientes de los edificios que se derrumbaron. Allí se enfocó en la impotencia que la invadía, precisamente por las pérdidas humanas.

“Al pasar este tipo de desgracias, piden silencio para escuchar a las personas que están bajo los escombros y ver si pueden hacer algo para ayudarlos. Eso a mí me parte el corazón. También te parte el corazón porque da mucha impotencia lo que estás viendo en los videos. Uno se siente impotente de que no puede hacer nada, pero la impotencia que tú estás viendo en estos clips es horrible”, dijo.

“Venezuela necesita ayuda, gracias a Dios muchos países han dado la mano”, concluyó.