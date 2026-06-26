“Mi mamá dejó de respirar ayer”: el desgarrador video de un niño rescatado tras terremoto en Venezuela

Las autoridades venezolanas han elevado, la noche de este jueves 26 de junio, a 235 el número de fallecidos y a más de 4.300 la cifra de heridos por causa del doble terremoto de magnitud 7.5 y 7.2 en la escala de Richter que sacudió a Venezuela.

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“Hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más de 4.300 heridos, la mayoría leves, pero también hay moderados y graves”, dijo el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado.

“Muchos de ellos han requerido de intervenciones quirúrgicas y, lamentablemente, hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar”, agregó el funcionario.

Residentes buscan entre los escombros de las casas dañadas durante un terremoto y varias réplicas que azotaron La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) Foto: AP Photo/Pedro Mattey

Rescatistas locales e internacionales han llegado al lugar de la tragedia para intentar salvar la vida de personas que aún se encuentran entre los escombros.

A esta labor se han sumado personas del común que han ayudado a encontrar a las víctimas de esta tragedia que ha dejado a miles de desaparecidos y damnificados.

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En medio de estas labores, se conoció la desgarradora historia de Mateo, un niño que fue rescatado y contó su testimonio tras salir de los escombros. El video le dio la vuelta al mundo.

“Me llamo Mateo” comenzó diciendo el niño, quien respondió que venía “de la Guaira”, uno de los estados más afectados tras los movimientos telúricos.

🇻🇪🥺😭 DESGARRADOR: “Mi mamá dejó de respirar ayer a las 7:30”, dice este niño, llamado Mateo, que fue rescatado con vida.



“El único que sobrevivió a este derrumbe fui yo”. pic.twitter.com/17CC1PxVGX — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

El niño contó su vivencia mientras bebía un poco de jugo ofrecido por uno de los rescatistas. Preguntado por si se encontraba solo al momento del terremoto, Mateo respondió que nadie había sobrevivido, solo él.

Seguido a esto, el niño cuenta que su madre, falleció la noche anterior junto a él y no sobrevivió a la catástrofe.

“El único que sobrevivió a este derrumbe fui yo, solo mi mamá salió”, dijo Mateo, mientras una mujer le pregunta que si su mamá está viva, a lo que el niega con su cabeza.

“Dejó de respirar ayer a las 7:30″, aseveró el niño.

Mateo fue rescatado con vida de los escombros Foto: X/@AlertaMundoNews

Desde el mismo momento en que sucedió el “evento sísmico” se activaron “de manera automática” todas las emergencias del sistema público de salud del país a nivel nacional.

Cabe recordar que los fuertes terremotos han estado seguidos de 30 réplicas que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy, donde se ha establecido el epicentro de estos temblores. Por ello, el Gobierno ha declarado el estado de desastre.