Cinco récords que se rompieron en la fase de grupos del Mundial 2026

Cada Copa del Mundo deja imágenes que permanecen durante décadas y estadísticas que reescriben la historia del fútbol. La edición de 2026 no ha sido la excepción. A falta de que concluya el torneo, ya se han registrado varias marcas inéditas, que reflejan el impacto deportivo de un campeonato disputado por primera vez con 48 selecciones.

Con esto salió Virgil Van Dijk cuando le preguntaron por Luis Díaz en pleno Mundial 2026

Las nuevas cifras no solo tienen que ver con goles o asistencias. También incluyen hitos alcanzados por selecciones que nunca habían llegado tan lejos, actuaciones individuales que sorprendieron al mundo y registros que difícilmente podrán repetirse en el corto plazo.

Estos son cinco de los récords más destacados que ya ha dejado el Mundial 2026.

Imagen del juego entre Francia y Noruega, por la tercera fecha del grupo I en el Mundial 2026. Foto: AP

1. El Mundial más grande de la historia

Por primera vez desde la creación de la Copa del Mundo, el torneo se disputa con 48 selecciones, dejando atrás el formato de 32 equipos que estuvo vigente entre 1998 y 2022. El nuevo sistema también incrementó el número de partidos, que pasó de 64 a 104, convirtiendo esta edición en la más extensa de la historia del campeonato.

2. Cabo Verde hizo historia para África

La selección de Cabo Verde protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo al convertirse en la selección más pequeña en clasificarse a rondas eliminatorias del torneo. El equipo sorprendió al eliminar a rivales de mayor tradición y tuvo como una de sus grandes figuras al arquero Vozinha, cuyas actuaciones lo convirtieron en uno de los nombres propios del campeonato.

El guardameta de Cabo Verde, Vozinha (izquierda), y Laros Duarte reaccionan al final del partido de fútbol del Grupo H de la Copa del Mundo entre Uruguay y Cabo Verde en Miami Gardens, Florida, el domingo 21 de junio de 2026. (Foto AP/Lynne Sladky) Foto: AP Photo/Lynne Sladky

3. El segundo autogol más rápido de la historia

El torneo también dejó un nuevo registro para la historia con el segundo autogol más rápido de la historia, el tanto hecho por Túnez en favor de Países Bajos, en las botas de Skhiri, solo es superado por el gol de Sead Kolasinac en propia puerta contra Argentina en 2014 (141 segundos y 129 segundos respectivamente).

4. El debut del Mundial con tres países anfitriones

Nunca antes una Copa del Mundo había sido organizada de manera conjunta por tres países. En 2026, Canadá, Estados Unidos y México comparten la sede del torneo, un formato inédito que también convirtió a México en el primer país en albergar partidos de cinco Copas del Mundo distintas (1970, 1986, 2026 y las inauguraciones compartidas del actual torneo).

Estados Unidos venció a Australia en la segunda fecha del grupo D en el Mundial 2026. Foto: AP

5. Récord de Lionel Messi

El mítico jugador de la selección argentina se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, dejando muy atrás el previo registro de Miroslav Klose. El ‘10′ del Inter de Miami lleva 18 tantos en la historia de la competición, además de ser, parcialmente, el máximo artillero de este Campeonato del Mundo.

Aunque todavía faltan partidos decisivos por disputarse, el Mundial 2026 ya ocupa un lugar especial en la historia del fútbol. La expansión del torneo, el surgimiento de selecciones protagonistas y varias marcas inéditas demuestran que esta edición no solo será recordada por su campeón, sino también por los récords que comenzaron a reescribir los libros de estadísticas del deporte más popular del planeta.