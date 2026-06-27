La música popular colombiana despide a una de sus voces más reconocidas. Mauricio Uribe, recordado por interpretar éxitos como Tranquila Reina, Correo de Voz y Confundido, falleció luego de presentar complicaciones de salud.

La noticia fue confirmada por su mánager, Daniel Ruiz, quien destacó no solo su carrera artística, sino también su calidad humana.

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¿Qué se sabe de la muerte de Mauricio Uribe?

El deceso de Julián Mauricio Uribe Restrepo, nombre de pila del cantante, fue dado a conocer por su representante mediante un mensaje publicado en redes sociales.

En el pronunciamiento, Daniel Ruiz expresó el dolor que deja la partida del artista y lo describió como un gran artista, pero sobre todo un gran ser humano.

“Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de Julián Mauricio Uribe Restrepo, un gran artista que dejó una huella imborrable en la música popular colombiana”, señala el comunicado.

De acuerdo con la información publicada por varios medios nacionales, el cantante padecía diabetes desde hacía varios años.

Su estado de salud se complicó recientemente luego de someterse a una cirugía, situación que derivó en un deterioro progresivo hasta su fallecimiento.

La familia y el equipo del artista no entregaron mayores detalles sobre el procedimiento médico ni sobre las circunstancias específicas de su muerte.

Sin embargo, la noticia generó una inmediata reacción entre seguidores, colegas y figuras de la música popular, quienes comenzaron a expresar mensajes de solidaridad y reconocimiento a través de las redes sociales.

La historia y el legado de Mauricio Uribe

Mauricio Uribe nació en Yolombó, Antioquia, y construyó una trayectoria de más de dos décadas en la música popular colombiana.

Antes de consolidarse en el género, fue corista de Luis Mateus y otros artistas de vallenato.

Con más de 100 canciones grabadas, dejó éxitos como Tranquila Reina, Correo de Voz, Sobreviviré y No Te Deseo Mal, que superan los 20 millones de reproducciones.

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A lo largo de su carrera compartió escenarios en diferentes regiones del país y se convirtió en un referente de la música popular antioqueña, un género que en los últimos años ha ganado mayor proyección tanto en Colombia como en el exterior.

Su entorno lo recuerda como un hombre humilde, dedicado a su familia y padre de dos hijas, cuyo legado seguirá vivo a través de su música.

Aunque hasta el momento la familia no ha entregado información detallada sobre las honras fúnebres, el fallecimiento de Mauricio Uribe marca un nuevo episodio de duelo para la música popular colombiana.